Θεσσαλονίκη: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Μοιραίο μπάνιο για 59χρονο σε παραλία.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, από τη θαλάσσια περιοχή Ν. Πόρων Πιερίας, 59χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, στον 59χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη γιατρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

