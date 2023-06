Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα καθηλωτικά επεισόδια (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται στον ΑΝΤ1 με δύο νέα επεισόδια και συγκλονιστικές εξελίξεις.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 12 Ιουνίου - Επεισόδιο 67

Ο Δημήτρης παίρνει μία απόφαση που θα συντρίψει την Άννα.

Ο Ανδρέας και ο Σταύρος είναι πεπεισμένοι ότι ο Κοσμάς πυροβολήθηκε τρεις φορές, ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να μάθει την αλήθεια από τον Θοδωρή που επιμένει, όμως, ότι υπήρξε μόνο ένας πυροβολισμός.

Από την άλλη, μία άγνωστη κοπέλα προσεγγίζει την Άννα κι επιμένει να την δει. Το όνομά της Μυρτώ. Η συνάντησή τους θα βγάλει στην επιφάνεια την ιστορία του Θάνου Σταθάκη και θα ωθήσει την Άννα στο να ψάξει να τον βρει, ενώ ταυτόχρονα κι ο Δημήτρης τον ψάχνει για τη δολοφονία του Δικαστή Γεωργίου. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτές οι δύο υποθέσεις;

Ο Δημήτρης πάει στο καινούργιο τους σπίτι για να μαζέψει τα πράγματά του, δίνοντας έτσι οριστικό τέλος στη σχέση τους. Θα αντέξει, όμως, να χωρίσει;

Τρίτη 13 Ιουνίου - Επεισόδιο 68

Όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει ανάμεσα στην Άννα και τον Δημήτρη. Ο Σταύρος κι ο Ανδρέας, όμως, έχουν διαφορετική άποψη. Έχουν δίκιο;

Κι ενώ οι έρευνες για τη δολοφονία του Δικαστή Γεωργίου συνεχίζονται, άλλος ένας φόνος θα τους συγκλονίσει όλους. Ποιος είναι ο δολοφόνος; Ο Δημήτρης είναι, πλέον, σίγουρος ότι ο επόμενος στόχος του δολοφόνου είναι η Άννα.

Οι έρευνες του Δημήτρη και της Αγγελικής για τον φόνο του Δικαστή Γεωργίου, τους οδηγούν στο σπίτι του Αλέξανδρου Χουρδάκη. Εκεί, όμως, τους περιμένει μία έκπληξη.

Η Άννα, ανυποψίαστη, βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

