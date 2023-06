Πολιτική

Εκλογές - Σπύρος Πνευματικός: Εκτός εκλογικής μάχης της ΝΔ

Εκτός εκλογικής της Νέας Δημοκρατίας τέθηκε ο Σπύρος Πνευματικός, μετά τις δηλώσεις του για «διαλογή ασθενών». Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Αιδηψό ανακοίνωσε ότι ο υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας Σπύρος Πνευματικός τίθεται εκτός εκλογικού αγώνα (όχι από τα ψηφοδέλτια, έχουν εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο και δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα) κι ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα αν εκλεγεί.

«Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΥ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ζητώ συγγνώμη

Ο Σπύρος Πνευματικός, με δήλωσή του στο Facebook απολογήθηκε εκ νέου και έκανε γνωστή την παραίτησή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Επειδή τα λεγόμενά μου σε συνέντευξη δημιούργησαν λάθος εντυπώσεις και άφησαν περιθώρια παρερμηνείας, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όργανα της ΝΔ αποσύρομαι από τον εκλογικό αγώνα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που εκλεγώ, θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα παραδώσω την έδρα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή χωριστά».

Η δήλωση που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Πνευματικός είχε πει μεταξύ άλλων: «Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό… δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση, πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί; Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνανθρώπων».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου γίνεται, όπως είπε, υπάρχει το λεγόμενο «cost benefit ratio».

ΣΥΡΙΖΑ: Ομολογία κρυφής ατζέντας ΝΔ η καθυστερημένη αποπομπή Πνευματικού

«Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Σπύρο Πνευματικό από τις λίστες της ΝΔ με τεράστια καθυστέρηση και μετά τις δύο παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα, τόσο χθες στο ΣΚΑΙ όσο και σήμερα στη συνέντευξη Τύπου, συνιστά ομολογία ενοχής και κρυφής ατζέντας της ΝΔ στην Υγεία. Το επιτελείο Μητσοτάκη ήταν ο μόνος κύκλος ανθρώπων σε όλη τη χώρα που δεν αισθάνθηκε ανατριχίλα με την αδιανόητη δήλωση περί διαλογής ασθενών που πάσχουν από καρκίνο, προκειμένου να μειωθεί το κόστος περίθαλψης».

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την αποπομπή Πνευματικού από την εκλογική μάχηπου αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αρχικά επιχείρησαν να κουκουλώσουν το ζήτημα, με μία δήλωση ανασκευής του ίδιου του κ. Πνευματικού. Έπρεπε να περάσουν 24 ώρες και να σηκωθεί τσουνάμι πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων για να αντιληφθεί η ΝΔ πως αυτή η χυδαία υπόθεση δεν μπορεί να κουκουλωθεί. Και ο κ. Πνευματικός δεν θα αποπεμπόταν εάν ο κ. Τσίπρας δεν είχε ξεκαθαρίσει πως η δήλωσή του αποκαλύπτει την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για την Υγεία», προσθέτει.

«Μπορεί ο κ. Πνευματικός να φεύγει από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, αυτό που μένει ωστόσο είναι η αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της ΝΔ για την Υγεία: Περαιτέρω συρρίκνωση του ΕΣΥ, ιδιωτικοποιήσεις και υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν καθολικής περίθαλψης στο βωμό του κόστους. Στις 25 Ιουνίου συγκρούονται δύο αντίθετα σχέδια και για την Υγεία: αυτό της ΝΔ και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους».

