“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Τελευταίο επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Γέλιο μέχρι δακρύων στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 60

Δεκαεφτά χρόνια πριν, το τίναγμα ενός φελλού στάθηκε η αφορμή να μπερδευτούν τα δυο αγόρια στο μαιευτήριο. Σήμερα, που είναι η μέρα των 17ων γενεθλίων των αγοριών και η επέτειος της γνωριμίας των δύο οικογενειών, το τίναγμα ενός φελλού θα σταθεί και πάλι η αφορμή για να έρθει τούμπα ολόκληρος ο κόσμος των Παπαδόπουλων… Η Μελίνα έχει αναλάβει την εταιρεία του Αρίστου και έχει ανακηρυχτεί επιχειρηματίας της χρονιάς, εκτοπίζοντας τον Αρίστο, ο οποίος πλέον δουλεύει στο συνεργείο. Η Περιστέρα έχει μπαρκάρει, αφού απέτυχαν οι επιχειρηματικές της ιδέες, ο Γιάννης προσπαθεί με την τίμια δουλειά του να συντηρήσει το φτωχικό τους σπίτι και η Βιβή εκτελεί χρέη γραμματέως της Μελίνας. Και φυσικά, το πιο σημαντικό από όλα, ο Θάνος και ο Αλέξανδρος μεγαλώνουν ο καθένας με τους βιολογικούς του γονείς. Οι σχέσεις ανάμεσα σε Μελίνα, Αρίστο, Παύλο και Λίλα διαταράσσονται, καθώς η Εριέττα μένει έγκυος απ’ τον Αλέξανδρο. Οι δύο οικογένειες Παπαδόπουλων θα συναντηθούν και πάλι, αλλά με τελείως διαφορετικές συνθήκες αυτήν τη φορά! Φαίνεται πως είναι ένας τρελός κόσμος… ή μήπως όχι;

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos





