“Ζήσε αλλιώς”: η εμμηνόπαυση, τα μπότοξ και η κύστη κόκκυγος (βίντεο)

Πλούσια είναι και την Παρασκευή η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Γιατί οι γυναίκες παχαίνουν περισσότερο από τους άνδρες; Η ενδοκρινολόγος Έλενα Λάσπα απαντά σε όλα μας τα ερωτήματα και εξηγεί τον ρόλο που παίζει η ηλικία στην αύξηση του βάρους μας.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν την αύξηση βάρους στην εμμηνόπαυση; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος καταρρίπτει μύθους και αναδεικνύει αλήθειες που μας δίνουν «τροφή» για σκέψη.

Τι διαφορά έχει το botox από το baby botox; Η πλαστικός χειρουργός Μαρία Σκολαρίκου αναλύει όσα πρέπει να ξέρουμε για το baby botox.

Γιατί εμφανίζεται η κύστη κόκκυγος; Ο γενικός χειρουργός και διευθυντής χειρουργικής κλινικής Θωμάς Διαμαντής, εξηγεί πώς θεραπεύεται η κύστη κόκκυγος χωρίς κίνδυνο υποτροπών.

Ο Νίκος Παπαγγελής ανοίγει την καρδιά του στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και της εξηγεί πώς έχασε το αριστερό του πόδι σε ηλικία 15 ετών, καθώς και για τη σχέση βαθιάς αγάπης που έχτισε με το ποδήλατο.

Δείτε το trailer:

