Ο ΟΦΗ υποδέχτηκε τον Ανδρέα Καρώ (εικόνες)

Υπογράφει ο διεθνής Κύπριος με τον ΟΦΗ. Η πρώτη του δήλωση.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από σήμερα (9/6) ο Ανδρέας Καρώ για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον ΟΦΗ.

Η άφιξη του Κύπριου κεντρικού αμυντικού ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Κρήτης μετά τον Άντριαν Ριέρα.

Κατά την άφιξή του ο Ανδρέας Καρών δήλωσε: «Ξέρουμε και στην Κύπρο τη δυναμική που έχει ο ΟΦΗ. Δεν το πολυσκέφτηκα, οι άνθρωποι στην ομάδα μου έδειξαν πόσο με θέλουν και δεν ήταν εύκολο να πω όχι. Θέλω να πετύχω, θέλω να αγωνιστώ σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, όπως έκανα και στο παρελθόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε με τον ΟΦΗ και να πετύχουμε πολλά πράγματα μαζί».

