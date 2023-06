Life

“Οι Προδότες”: Το επεισόδιο της Παρασκευής είναι συναρπαστικό (εικόνες)

Όλοι περπατούν σε τεντωμένο σχοινί, κάνοντας ακόμη πιο ενδιαφέροντα όσα συμβαίνουν στην βίλα. Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

"Οι Προδότες" χτυπούν ξανά, απόψε στις 21:00. Ποιοι έχουν δημιουργήσει το «Club των Γουρουνιών»; Πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας ή πραγματικότητα; Ποιος φλερτάρει, βάσει στρατηγικής, για να κρατήσει άτομα κοντά του; Ο Βερόνε έρχεται σε ρήξη με τον Προδότη Γιώργο Κ. και αρχίζει να τον υποψιάζεται. Όλοι περπατούν σε τεντωμένο σκοινί! Ποιος θα κάνει το λάθος;

Χθες, οι Προδότες διέπραξαν τον 1ο τους φόνο, «πετώντας» έξω από το παιχνίδι τον Βασίλη Βασιλείου. Η 1η ψηφοφορία αποχώρησης είχε αναπάντεχη έκβαση και άφησε τους πάντες άφωνους, αφού οι Πιστοί απέτυχαν να εντοπίσουν τους Προδότες, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στην αθώα Πιστή, Μαριάννα Γιαλλούση. Στην 2η Αποστολή τους οι παίκτες δεν κατάφεραν να μετακινήσουν με επιτυχία όλα τα βαρέλια, και το άγχος τους για τη νίκη δημιούργησε τριγμούς μεταξύ τους, ιδιαίτερα μεταξύ του Ιάσονα και της Γωγούς. Λίγο πριν την 1η στρογγυλή τράπεζα, όλοι υποψιάζονται όλους και οι Προδότες προσπαθούν με νύχια και με δόντια να προστατευτούν και να στοχοποιήσουν Πιστούς. Ο Γιώργος Κ. στοχοποίησε τη Μαριάννα επηρεάζοντας αρκετούς παίκτες. Στην ψηφοφορία οι Πιστοί δεν καταφέρνουν να εντοπίσουν και να διώξουν κάποιον Προδότη. Αντίθετα, ψηφίζουν την αθώα Πιστή, Μαριάννα. Το ρολόι χτύπησε κι αυτό σήμανε μόνο ένα πράγμα: όλοι έπρεπε να φύγουν από την Έπαυλη, η ώρα των Προδοτών πλησίαζε. Όταν, πλέον, έφυγαν όλοι, οι Προδότες επέστρεψαν νικητές, αφού κατάφεραν να επιβιώσουν από την 1η Στρογγυλή Τράπεζα. Ποιος Πιστός θα προστεθεί στη λίστα των θυμάτων τους;

Σήμερα, 17 παίκτες καταφθάνουν το πρωί στην Έπαυλη και μαθαίνουν ποιον δολοφόνησαν το προηγούμενο βράδυ οι Προδότες. Αφού αναλύουν τις υποψίες και τις θεωρίες τους, οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με την επόμενη Αποστολή τους. Αν τη φέρουν εις πέρας, θα προσθέσουν στο κοινό τους έπαθλο μέχρι και 7.500 ευρώ. Κατά την επιστροφή τους στην Έπαυλη, οι παίκτες ανακαλύπτουν ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τους επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη που θα αλλάξει για άλλη μια φορά τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Πιστοί και Προδότες συγκεντρώνονται στην Στρογγυλή Τράπεζα. Η ψηφοφορία θα διώξει ακόμη έναν παίκτη από το Παιχνίδι. Θα είναι, όμως, Προδότης; Ή θα είναι ακόμη ένας αθώος Πιστός; Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του παίκτη που εκδιώχθηκε από την Έπαυλη, οι παίκτες επιστρέφουν στα δωμάτιά τους. Κανείς, όμως, δε θα κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου, αφού οι Προδότες συναντιούνται στο Κονκλάβιο για να θέσουν σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του σχεδίου τους: να εξοντώσουν τους Πιστούς και να θολώσουν τα νερά. Ποιον σκέφτονται να δολοφονήσουν στη συνέχεια;

«Οι Προδότες», το διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, μας μυεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

