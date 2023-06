Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες που δέχθηκαν επίθεση από μέλισσες

Πρόκειται για δυο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας.

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής, δύο άνδρες ηλικίας 36 ετών, τους οποίους τσίμπησαν μέλισσες.

Στην πρώτη περίπτωση, ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Ομαλού όταν τον τσίμπησαν στο κεφάλι και την πλάτη μέλισσες. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων και νοσηλεύεται στην βραχεία νοσηλεία σε καλή κατάσταση.

Λίγο μετά, προσήλθε μόνος του στο νοσοκομείο ο έτερος 36χρονος, ο οποίος ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, τον τσίμπησε μέλισσα στο στέρνο.

Πηγή: creta24.gr

