Κοινωνία

Missing Alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου

Πότε και πως χάθηκαν τα ίχνη του. Πως μπορείτε να βοηθήσετε.

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 60χρονου από την περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

Στις 05.06.2023 και μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, ο Χαλάτσης Νίκος, 60 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Χαλάτση Νίκου σήμερα, 09.06.2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο και παρακαλούμε όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας.

Ο Χαλάτσης Νίκος έχει ύψος 1.72 μ. και κανονικό βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε ένα μπεζ λινό πουκάμισο, μπλε βερμούδα και αθλητικά παπούτσια. Μαζί του, έχει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μαύρου χρώματος με πορτοκαλί γράμματα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

