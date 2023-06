Κοινωνία

Οι διαρρήκτες με το “χρυσό τζιπ” και η δράση τους (βίντεο ντοκουμέντο)

Δείτε το θράσος του δράστη που χτυπά το θυροτηλέφωνο υποψήφιου θύματος και καταγράφεται από κάμερα. Η σπείρα “χτυπούσε” πολυτελείς κατοικίες αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Με χρυσό τζιπ και επιλεκτικούς στόχους στη βορειοανατολική Αττική δρούσε η συμμορία που έκλεβε σπίτια, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Παρασκευή..

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο εσωτερικό σπιτιού, φαίνονται δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τις πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου, με γρήγορες κινήσεις να ψάχνουν και να αδειάζουν συρτάρια, προσπαθώντας να βρουν αντικείμενα αξίας.

Σε άλλο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας σε θυροτηλέφωνο, φαίνεται ο νεαρός δράστης να παριστάνει τον «γείτονα», με το υποψήφιο θύμα να είναι υποψιασμένο και να του κάνει ερωτήσεις στις οποίες αδυνατεί να απαντήσει με σαφήνεια και λόγω αυτού ο νεαρός μπαίνει στο τζιπ και εξαφανίζεται.

Ο διάλογος δράστη και υποψήφιου θύματος, ήταν ο εξής:

ΔΡΑΣΤΗΣ : Ο γείτονας είμαι.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ: Ποιος γείτονας Νίκος;

ΔΡΑΣΤΗΣ: Στο 36, στο 36 πίσω, πίσω ακριβώς από εσάς.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ: Ποιο 36, σε ποιο δρόμο;

ΔΡΑΣΤΗΣ: Ακριβώς πίσω από το δρόμο.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ: Ναι, ναι σε ποιο δρόμο, πως λέγεται ο δρόμος σου;

Η συμμορία είχε πραγματοποιήσει μέσα σε μόλις έναν μήνα, συνολικά 5 διαρρήξεις, οι οποίες απέφεραν λεία που ξεπερνά τις 170.000 ευρώ, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον από τον Ιανουάριο 10 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έως τώρα έρευνα, η συμμορία χρησιμοποιούσε ένα αυτοκίνητο χρώματος ανθρακί, αλλά και ένα πολυτελές “χρυσό” τζιπ με μαύρη οροφή, με την παρουσία του στις περιοχές που δρούσε η συμμορία να είναι αξιομνημόνευτη.

Αστυνομικοί της Oμάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο το συγκεκριμένο ανθρακί όχημα και μετά από καταδίωξη συνέλαβαν τους δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 20 ετών, καθώς και έναν 56χρονο, οι οποίοι είχαν ως ορμητήριό τους το Ζεφύρι. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πολύτιμα είδη που είχαν κλαπεί λίγο νωρίτερα την ίδια μέρα.

