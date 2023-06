Πολιτική

Εκλογές - Δήμος Αθηναίων: Πρόστιμο σε κόμμα για αφισορύπανση

Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται ένα τέτοιο πρόστιμο. Τι είχε συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Στη βεβαίωση και επιβολή προστίμου ύψους 15.900 ευρώ στο ΜεΡΑ25 για παράνομη αφισορύπανση με προεκλογικό υλικό - αφίσες και φυλλάδια - προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου, οι υπηρεσίες του δήμου διαπίστωσαν τοποθέτηση προεκλογικών αφισών στις οδούς Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Ιπποκράτους και Ρήγα Φεραίου, αλλά και εκτεταμένη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων.

Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται ένα τέτοιο πρόστιμο, καθώς με πρόνοια της Δημοτικής Αρχής, σχετική πρόβλεψη είχε περιληφθεί στον Κανονισμό Καθαριότητας που επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε το 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου τον περασμένο Μάιο, είχε ενημερώσει και καλέσει όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συνδυασμούς που κατέρχονται στις εκλογές, να σεβαστούν τις προβλέψεις του Νόμου σχετικά με την τοποθέτηση προεκλογικών περιπτέρων στον δημόσιο χώρο, την ανάρτηση πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, τη ρίψη φυλλαδίων και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής.

Σήμερα επιβάλαμε πρόστιμο 15.900€ σε πολιτικό κόμμα για παράνομη αφισορύπανση και ρύπανση με φυλλάδια.

Ο νέος κανονισμός καθαριότητας που ψηφίσαμε μας δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα. Είχαμε ενημερώσει επίσημα όλα τα κόμματα και εξαντλήσαμε όλη μας την επιείκεια. Αρκετά… — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) June 9, 2023

Κατά την προεκλογική περίοδο του Μαΐου, στις λίγες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση του νόμου είχε επιλεγεί, καλή τη πίστει, να προχωρήσει σε συστάσεις προς τους υπευθύνους των κομμάτων.

Πλέον με βάση τον Νόμο που διέπει την προβολή κομμάτων και υποψηφίων, αλλά και τον Κανονισμό Καθαριότητας της Αθήνας, οι υπηρεσίες του δήμου υποχρεούνται όχι μόνο να απομακρύνουν τις παράνομα τοποθετημένες αφίσες, αλλά και να επιβάλουν χρηματικό πρόστιμο για την αυθαίρετη ρύπανση της πόλης.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι από τον Μάιο, έχουν παραχωρηθεί ατελώς δημόσιοι χώροι στους οποίους τα κόμματα έχουν εγκαταστήσει τα προεκλογικά τους περίπτερα, καθώς επίσης και 450 στέγαστρα στάσεων για ανάρτηση του εκλογικού υλικού τους.

