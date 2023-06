Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από βουλευτής

Το Partygate το οποίο του στοίχισε την πρωθυπουργία, τώρα τον αναγκάζει να παραιτηθεί και από τη βουλευτική του έδρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον παραιτείται από βουλευτής λόγω της έρευνας για το Partygate.

«Είναι πολύ λυπηρό που εγκαταλείπω το Κοινοβούλιο – τουλάχιστον προς το παρόν», ανέφερε ο Τζόνσον σε δήλωσή του. «Με αναγκάζει να αποχωρήσω μια μικρή ομάδα ανθρώπων, χωρίς κανένα στοιχείο να στηρίζει τους ισχυρισμούς τους και χωρίς την έγκριση ακόμη και των μελών του Συντηρητικού κόμματος, πόσο μάλλον του ευρύτερου εκλογικού σώματος». O Tζόνσον πρόσθεσε. «Δεν είπα ψέματα και πιστεύω ότι η επιτροπή το γνωρίζει κατά βάθος».

Ο Τζόνσον – που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιο, με φόντο τις αποκαλύψεις για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας – έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο για την υπόθεση.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι «εξετάζει» τις πληροφορίες που της μετέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στις 19 Μαΐου και αφορούν την «πιθανή» παραβίαση των κανόνων για την Covid-19 στην Ντάουνινγκ Στριτ στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τimes, έχει ενημερωθεί επίσης η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ για εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών.

Εκπρόσωπος του Τζόνσον έκανε λόγο για «προφανή προσπάθεια να κατασκευαστεί μια υπόθεση από το τίποτα, για πολιτικούς λόγους», υπογραμμίζοντας ότι οι δικηγόροι του πρώην πρωθυπουργού ανέφεραν τόσο στο υπουργείο Συντονισμού όσο και στην κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά το ίδιο θέμα, ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις ήταν νόμιμες.

