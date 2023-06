Οικονομία

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒ+

Η ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης για το αξιόχρεο της Ελλάδας και οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το αξιόχρεο υποστηρίζεται από διαρθρωτικούς δείκτες, όπως τις επιδόσεις στη διακυβέρνηση, τους δείκτες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και του κατά κεφαλήν εισοδήματος, το οποίο είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που δεν έχουν επενδυτική βαθμίδα.

Αυτά τα ισχυρά σημεία σταθμίζονται με τα απότοκα της κρίσης κρατικού χρέους, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλους όγκους δημόσιου και εξωτερικού χρέους καθώς και χαμηλή μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης και αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα.

Ο Fitch αναθεώρησε την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ στο 2,3% για το 2029 από 0,9%, χάρη στο θετικό αποτέλεσμα carry-over (1,5 ποσοστιαίες μονάδες δεδομένης της πολύ ισχυρότερης από την αναμενόμενη επίδοσης στο τέταρτο τρίμηνο του 2022) και στους μειωμένους ενεργειακούς κινδύνους.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος, αντανακλώντας τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και τη μειωμένη ζήτηση πιστώσεων. Αντίθετα, η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή χάρη στην απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ενώ τομείς, όπως ο τουρισμός, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις εξαγωγές», σημειώνει ο οίκος.

Σημειώνει επίσης ότι αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% έως 2,5% την περίοδο 2024-2026.

