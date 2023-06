Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

Σε Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Δείτε τα θέματα.

Με μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα Πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ σήμερα, Σάββατο.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σήμερα στα εξής μαθήματα ειδικότητας: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία σηματοδοτεί το τέλος των εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας και την αρχή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων.

Τα θέματα στην Υγιεινή

Τα θέματα στον Προγραμματισμο Υπολογιστών

Τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών

