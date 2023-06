Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Πήρα την ευθύνη της διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων

«Η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι καν κόμμα, είναι ένα αντισυστημικό κίνημα», υπογράμμισε και επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικές απαντήσεις για τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν στους κόλπους του κόμματός της από τρεις υποψηφίους βουλευτές, οι οποίοι δημοσιοποίησαν τη διαφωνία τους με τις αλλαγές στη σειρά των ψηφοδελτίων, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην ίδια συνέντευξή της, στον τηλεοπτικό σταθμό One Channel, εξαπέλυσε ταυτοχρόνως σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλυτικώς, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπενθύμισε αρχικά ότι εκείνη άφησε την τρίτη τη τάξει πολιτειακή θέση χωρίς κανένα πρόβλημα. Κατά συνέπεια, επιχειρηματολόγησε, «δεν μπορώ να συμμερισθώ μια αγάπη για τις θέσεις, που δεν έχουμε καν. Ουδείς έχει το δικαίωμα να έχει μια τέτοια προσδοκία».

Και, στη συνέχεια, εξήγησε πως εκείνη πήρε την ευθύνη να διαμορφώσει τις λίστες, με κριτήριο να υπάρχει μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, που «δεν θα υπάρχει όμοιά της». Εξ άλλου, «ο αρχηγός είναι ο προπονητής της ομάδας, μπορεί κάποιους να τους αφήσει στον πάγκο, αλίμονο αν αυτοί επαναστατούσαν», σημείωσε χαρακτηριστικώς. Οι αντιδράσεις επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι δεν έπρεπε να είναι στις λίστες, η πικρία είναι κατανοητή από την άλλη, αναγνώρισε. Όμως, επέμεινε, όλοι ήξεραν ότι δεν θα είναι ίδιες οι λίστες, σε σχέση με εκείνες της 21ης Μαΐου, και δεδομένη η σειρά στα ψηφοδέλτια.

Στη συνέντευξή της η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε επίσης ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν περιορίζεται στην Αριστερά. Αντιθέτως, απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, προσέθεσε. Είναι, εν τέλει, «το μοναδικό αντισυστημικό κόμμα, δεν είναι καν κόμμα, είναι κίνημα».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε πως κάποιες πολιτικές δυνάμεις είναι «σε αποδρομή». Όταν της ζητήθηκε δε, να κατονομάσει ποιες εννοεί, μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ. Η πορεία κάποιων, παρατήρησε, ήταν απολύτως προβλέψιμη, αυτό συμβαίνει όταν άλλα λες και άλλα κάνεις. Ειδικώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, είπε πως είναι μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος και συναντά κανείς σε αυτόν χαρακτηριστικά, όπως η φαυλότητα, η διαφθορά, η διαπλοκή.

Ερωτηθείσα για τις σχέσεις της με τους προέδρους των δύο μεγαλύτερων κόμματων, απάντησε δε: «Με τον κ. Τσίπρα δεν μιλώ, με τον κ. Μητσοτάκη έχουμε τυπικές σχέσεις». Και, κλείνοντας, υποσχέθηκε πως «από 26 Ιουνίου θα χτίσουμε τη χώρα αλλιώς».

