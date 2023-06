Πολιτική

Ο Μητσοτάκης πήγε για ποδήλατο στον Χορτιάτη

Απόδραση από το ασφυκτικό προεκλογικό πρόγραμμα για τον Πρόεδρο της ΝΔ, που πήγε για ποδήλατο μαζί με τον Πρωταθλητή Ελλάδας Δημήτρη Αντωνιάδη.

Ευκαιρία για ποδήλατο, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, βρήκε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέπτεται σήμερα τη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ποδήλατο στον Χορτιάτη με τον Πρωταθλητή Ελλάδας Δημήτρη Αντωνιάδη.

Το γεγονός δημοσιοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει: “15 μόλις ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές της 25 Ιούνη, ο Πρωταθλητής Ελλάδας και αθλητής του Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, Δημήτρης Αντωνιάδης, είχε την τιμή να ποδηλατήσει με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και Υποψήφιο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις χαμηλές πλαγιές του όρους Χορτιάτης”.

