Καιρός – Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Ελλάδα.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στην Ελλάδα αύριο και τη Δευτέρα (12/6) με ένταση των φαινομένων αστάθειας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Η Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης), η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), η Εύβοια καθώς και η κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησος.

Στην Αττική προβλέπεται να επηρεαστούν κυρίως τα δυτικά και βόρεια του νομού καθώς και η πόλη της Αθήνας.

