Κουτσούμπας: Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποτελέσει γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση

Ο ΓΓ του ΚΚΕ από τη Φθιώτιδα που πραγματοποιεί περιοδεία τόνισε ότι «ψήφος στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος, γνήσιας πραγματικής αντιπολίτευσης».

«Ψήφος στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος, γνήσιας πραγματικής αντιπολίτευσης. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε να ανοίξουμε ισχυρό δρόμο ανατροπής» είπε μιλώντας στο Ν. Μοναστήρι του Δομοκού ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνοντας ένα προσκλητήριο στους συγκεντρωμένους «για ακόμη πιο δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές της 25ης Ιούνη, ώστε να διατηρηθεί η έδρα βουλευτή στη Φθιώτιδα» όπως είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα αγροτικά θέματα της περιοχής και στα αρδευτικά που δεν έχουν ολοκληρωθεί για να συμπληρώσει πως «ο λαός τώρα, περισσότερο από άλλες φορές έχει ανάγκη από μια πραγματική, όχι ψεύτικη αντιπολίτευση. Δεν έχει ανάγκη από μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ θα κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση, απ' την επόμενη κιόλας ημέρα».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε ακόμη πώς «μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποτελέσει γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση και να πρωτοστατήσει στους αγώνες για κάθε λαϊκό πρόβλημα, όπως τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής του Δομοκού».

Ο ίδιος τόνισε πως το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού κατανοεί πλέον αυτό που έλεγε το ΚΚΕ ότι δηλαδή «η επόμενη κυβέρνηση θα είναι σίγουρα αντιλαϊκή», και συμπλήρωσε: «Αυτό τώρα δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει τώρα, είναι απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ να υπάρξει όσο το δυνατό πιο ισχυρή, συνεπής, αταλάντευτη αντιπολίτευση που μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει γιατί δεν δεσμεύεται απ' την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τα μεγάλα συμφέροντα του κεφαλαίου».

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας, συνόδευαν ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής, η Ανδριάνα Μπαφούτσου, υποψήφια βουλευτής Φθιώτιδας, ο Αντώνης Αλεξός, περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας με τη Λαϊκή Συσπείρωση και οι Χρήστος Νιάνιος και Θανάσης Καϊδατζής, δημοτικοί σύμβουλοι Δομοκού με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Ο Δ. Κουτσούμπας συνεχίζει την περιοδεία του σε χωρία στο Δομοκό και ο επόμενος σταθμός είναι το χωριό Περιβόλι.

