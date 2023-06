Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αταλάντη: Νέα δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης.

-

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη στις 13:04, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 103 χλμ. βορειοδυτικά των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 12 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Αταλάντης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)