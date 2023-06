Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Συλλήψεις διακινητών σε Έβρο και Φλώρινα

Συνελήφθησαν άτομα για διακίνηση μεταναστών σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Δύο νέοι άντρες συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας για διακίνηση μετανάστη στο εσωτερικό της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 20χρονο και συνοδηγό έναν 23χρονο, να κινείται στην περιοχή και το ακινητοποίησαν. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν παράνομα από κοινού, έναν 53χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε προηγουμένως εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Κατασχέθηκαν, το ανωτέρω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και τρία κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Άλλη μία σύλληψη για διακίνηση μεταναστών έγινε χθες στον νομό Έβρου.

Ένας αλλοδαπός οδηγός φορτηγού, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες, συνελήφθη, χθες το πρωί, στο συνοριακό σημείο Κήπων Έβρου, από τους αστυνομικούς του τμήματος ελέγχου διαβατηρίων των Κήπων, της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικότερα, ο δράστης οδηγώντας δημόσιας χρήσης όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στους Κήπους για να εισέλθει στη χώρα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε να μεταφέρει παράνομα δεκαπέντε μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Αλεξανδρούπολης.

