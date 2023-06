Πολιτική

Ανδρουλάκης από το Δίστομο: Έχουμε χρέος να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρέστη στην 79η επέτειο της Σφαγής του Διστόμου.

-

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 79η επέτειο της Σφαγής του Διστόμου παρέστη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε:

Τιμούμε τη μνήμη των Διστομιτών, που σφαγιάστηκαν από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Είμαστε εδώ, γιατί έχουμε χρέος να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, που είναι φρουρός για να μην επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες, τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας.

Έχουμε χρέος επίσης να διεκδικήσουμε τις γερμανικές επανορθώσεις. Για εμάς είναι ένα εθνικό ζήτημα και θα αγωνιστούμε με κάθε πολιτικό και νομικό μέσο.

Άλλωστε, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κι εδώ από τη Βοιωτία, -με τον Γιάννη Σταμούλη-, ξεκίνησαν αυτόν τον αγώνα και θα τον ολοκληρώσουμε με κάθε πολιτικό και νομικό μέσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)