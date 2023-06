Κοινωνία

Κορυδαλλός – διπλή εκτέλεση: Η ΕΛΑΣ διαψεύδει ότι γνώριζε για συμβόλαια θανάτου

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνει ότι δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στελέχη της γνώριζαν για συμβόλαια θανάτου σε βάρος των θυμάτων, είναι αβάσιμα.

Δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως τα στελέχη της γνώριζαν ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου κατά των δύο ατόμων, που δολοφονήθηκαν στο Κορυδαλλό το βράδυ της Τετάρτης (7/6) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, τονίζοντας «ισχυρισμοί όπως οι παραπάνω είναι εντελώς αβάσιμοι και αντίθετοι προς τις αρχές και τις δεοντολογικές αξίες που διακατέχουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι δηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 08-06-2023 σε τηλεοπτική εκπομπή και δελτίο ειδήσεων καθώς και χθεσινά και σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων και ιστοσελίδων, που -μεταξύ άλλων- αναφέρουν ότι Υπηρεσίες και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας γνώριζαν για επικείμενες εγκληματικές ενέργειες, συνομιλούσαν με μέλη κυκλωμάτων, καθώς και ότι διακόπηκε επιχείρηση παρακολούθησης από ειδική ομάδα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ασφάλειας, ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. Προς τούτο εργάζεται καθημερινά με κύριο στόχο την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ενώ υπόκειται σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας.

Συνεπώς, ισχυρισμοί όπως οι παραπάνω είναι εντελώς αβάσιμοι και αντίθετοι προς τις αρχές και τις δεοντολογικές αξίες που διακατέχουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας».

