Θεσσαλονίκη - Ιπποκράτειο: Κατέστρεψαν καινούργια αναπηρικά αμαξίδια (εικόνες)

Πρόκειται για τα καινούρια αμαξίδια που παρέλαβε το νοσηλευτικό ίδρυμα για τη μεταφορά ασθενών στις εφημερίες.

Δεν είναι ένα και δυο αλλά... επτά από τα δέκα καινούργια αναπηρικά αμαξίδια που βρέθηκαν κατεστραμμένα στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εφημερία του νοσοκομείου για τη μεταφορά ασθενών.

Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος στην αποθήκη όπου φυλάσσονταν τα αμαξίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος τα αμαξίδια φυλάσσονται σε ειδικό χώρο που ανοίγει με κλειδί και είναι απορίας άξιο πως οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους σε κάθε εφημερία του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης συνήθως χρησιμοποιούνται 45 με 50 καροτσάκια για τη μεταφορά των ασθενών στις διάφορες κλινικές.

