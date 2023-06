Κόσμος

Τουρκία - Κατεχόμενα: “Φάουλ” από Ισπανία και Πολωνία με συμμετοχή σε κοινή άσκηση

Η Ισπανία και η Πολωνία που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην άσκηση, αποχωρούν έπειτα από τη γνωστοποίηση της συμμετοχής του ψευδοκράτους. Έντονη ήταν η αντίδραση του Κυπριακού ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατιωτική άσκηση «Φοίνικας της Ανατολίας - 2023» εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ισπανία και η Πολωνία που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην άσκηση, αποχωρούν έπειτα από τη γνωστοποίηση της συμμετοχής του ψευδοκράτους, για την οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν γνώριζαν εκ των προτέρων.

Οπως επισημαίνει το κυπριακό ΥΠΕΞ:

«Αναφορικά με τη στρατιωτική άσκηση "Φοίνικας της Ανατολίας - 2023", που διεξάγεται στο Ικόνιο στην Τουρκία, επισημαίνεται ότι πρόκειται περί άσκησης που φιλοξενεί η Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία συστηματικά και μονομερώς προσπαθεί να εντάξει σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες την παράνομη αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συντονισμό με το Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και με το υπουργείο Άμυνας, προέβησαν στα απαραίτητα διαβήματα σε όλα τα επίπεδα. Διαπιστώθηκε ότι συμμετέχοντα κράτη δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για τη συμμετοχή της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων ενεργειών, Ισπανία και Πολωνία ενημέρωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία ότι αποχωρούν άμεσα από την άσκηση».





