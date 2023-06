Οικονομία

CRI: Βραβεία στις πιο υπεύθυνες ελληνικές εταιρείες

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης βραβεύει, για 15η συνεχή χρονιά, τις πιο υπεύθυνες ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα µε τα κριτήρια ΕSG του CR Index & CRI Pass

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) αναδεικνύει και επιβραβεύει, για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά, τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο επιχειρείν, σύμφωνα µε τα κριτήρια ESG του CR Index, ενώ για ένατη χρονιά δίνει την Πιστοποίηση CRI Pass Certified.

Η φετινή διοργάνωση εκφράζει έμπρακτα για ακόμη μία χρονιά την ουσιαστική προσπάθεια των επιχειρήσεων να αποδείξουν, μέσα από την απαιτητική αξιολόγηση του CR Index & CRI Pass, τη δέσμευσή τους στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αυστηρά κριτήρια του ESG , με τρόπο συστηματικό και μακροπρόθεσμο.

Ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Ο CRI Index παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο, που παρουσιάζει τα δυνατά σημεία αλλά και σημεία που επιδέχονται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο και συμβάλει στην βελτίωση των ESG Ratings που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών σε επενδυτές-τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 90 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 14 διαφορετικούς κλάδους να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό. Φέτος θα βραβευθούν εταιρείες, οι οποίες εκπλήρωσαν επιτυχώς την απαιτητική αξιολόγηση του Δείκτη, η οποία βασίζεται στα 100 διεθνή κριτήρια του Business in the Community (BITC) και εξετάζει τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά.

Η 15η Τελετή Βράβευσης των πιο υπεύθυνων εταιρειών στην Ελλάδα σύμφωνα με το δείκτη CR Index & CRI Pass θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός βραδινού εορταστικού event στις 22 Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt. Οι επιχειρήσεις που θα διακριθούν θα μπορούν να μοιραστούν τη χαρά της βράβευσης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους μαζί τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την ΚΕΔΕ, τον ΣΕΠΑΝ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και άλλων φορέων, εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Pfizer και υποστηρικτές είναι το PRC Group/The Management House, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η Palladian Conferences.

Χορηγοί Επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι o ANT1, το Marketing Week, το Daily Fax, το, Finance Pro, το FORBES και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 80 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αποτελούν συνολικά περίπου το 20% του ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό.

Τι είναι o Εθνικός Δείκτης CR Index

O CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.

Τι είναι η νέα Πιστοποίηση CRI Pass Certified

Θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς που συνεχώς μεταβάλλονται και θέτουν νέες απαιτήσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, το 2020 το Ινστιτούτο εμπλούτισε και αναβάθμισε το CRI Pass σε Πιστοποίηση CRI Pass Certified. Η νέα Πιστοποίηση ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ξεκινώντας με μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους στους 4 βασικούς πυλώνες. Η Πιστοποίηση επίσης υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην εναρμόνιση με τα ελάχιστα κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη Νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Παράλληλα, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τη δράση του: https://www.cri.org.gr

