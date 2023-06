Οικονομία

“Η ζωή είναι ένα ταξίδι” στα Bag Stories

Αμέτρητες λύσεις σε είδη ταξιδιού από τα μεγαλύτερα brands στον χώρο της μόδας

Η ζωή είναι ένα ταξίδι που σε περιμένει να το ανακαλύψεις, να το ζήσεις και να το απολαύσεις. Σε αυτό το ταξίδι έχεις μαζί σου τα Bag Stories, τα καταστήματα που σου προσφέρουν την πιο πλήρη σειρά επώνυμων ειδών ταξιδίου, για να ταξιδεύεις πάντα με ασφάλεια, άνεση και στυλ, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου.

Κομψές και λειτουργικές, οι τσάντες ταξιδίου από τα Bag Stories είναι τόσο μοναδικές, όσο και κάθε σου ταξίδι ξεχωριστά. Είτε σχεδιάζεις τον γύρο του κόσμου, είτε φεύγεις για ένα mini city break ή ένα business trip, στα Bag Stories βρίσκεις βαλίτσες, trolley, sac voyage και beauty cases που ταιριάζουν στις δικές σου απαιτήσεις.

Ακόμα, όμως, και στις απλές, καθημερινές στιγμές, είτε πας για καφέ, για δουλειά ή για μάθημα, τα Bag Stories είναι δίπλα σου, με γυναικείες και αντρικές τσάντες, χαρτοφύλακες και back packs.

Έλα στα Bag Stories και ανακάλυψε αμέτρητες λύσεις σε είδη ταξιδίου, από τα μεγαλύτερα brands στον χώρο της μόδας, όπως Delsey, Porsche Design, Kipling, Bric’s, BG Berlin και Cabin Zero.

