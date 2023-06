Υγεία - Περιβάλλον

Βατικανό - Πάπας Φραγκίσκος: “Απομόνωση διαρκείας” μετά το σοβαρό χειρουργείο

Τι αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού για την κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο πάπας Φραγκίσκος παραμένει στο νοσοκομείο Τζεμέλι στην Ιταλία, ενώ ακυρώθηκαν όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις του μέχρι τις 18 Ιουνίου. Όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, η μετεγχειρητική πορεία του πάπα Φραγκίσκου εξελίσσεται ομαλά, και ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ξαναρχίσει να εργάζεται, αλλά για την ώρα θα παραμείνει στο νοσοκομείο της Ιταλίας.

Στη φάση αυτή, όμως, μετά την επέμβαση στο έντερο στην οποία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, οι γιατροί του ιταλικού νοσοκομείου συνέστησαν στον πάπα Φραγκίσκο απόλυτη ξεκούραση και για τον λόγο αυτό, ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις του ποντίφικα, μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά την αυριανή (11.6.2023) λειτουργία και την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους στο Βατικανό φυσικά ο ποντίφικας δεν πρόκειται να είναι παρών. Όπως έγινε γνωστό, ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να προσευχηθεί «ιδιωτικά», από το δωμάτιό του, το οποίο βρίσκεται στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της πρωτεύουσας της Ιταλίaς, Ρώμης.

