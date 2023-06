Κοινωνία

Αστυνομικοί περίμεναν τους ληστές στο… σπίτι τους (εικόνες)

Που και πως πιάστηκαν δύο από τα μέλη συμμορίας, που επεδείκνυαν σκληρότητα απέναντι στα θύματα τους, που ήταν πολυάριθμα από την Πρωτομαγιά και μετά.

Από αστυνομικούς της ΓΑΔΑ εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και άλλων καταστημάτων.

Συνελήφθησαν δύο μέλη της σπείρας, ενώ γύριζαν με τα πόδια στο σπίτι τους, από ακόμη μια ένοπλη ληστεία.

Μέχρι τώρα εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς 10 περιπτώσεις ληστειών και 6 κλοπές δίκυκλων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων, πρατήριων υγρών καυσίμων και άλλων καταστημάτων σε Νέα Ιωνία, Γαλάτσι και Ηράκλειο. Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (10-6-2023) στη Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, δύο ημεδαποί (43χρονος και 41χρονος) για σύσταση συμμορίας, ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί εξωτερικά της οικίας τους κατά την επιστροφή τους πεζή μετά από ληστεία που διέπραξαν σε βάρος υπάλληλου φαρμακείου στη Νέα Ιωνία είκοσι λεπτά νωρίτερα.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα που είχαν αφαιρέσει και χρησιμοποιήσει ως μέσο στο πλαίσιο της ανωτέρω ληστείας και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω από τα μέσα του Μαΐου σύστησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό την τέλεση ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων, πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και άλλων καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού τους, σε προγενέστερο χρόνο των ληστειών, από κοινού με έτερο δράστη, τον οποίο είχαν εντάξει στην εγκληματική τους ομάδα, προέβαιναν σε κλοπές δίκυκλων που χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακό» όχημα, διότι τους εξασφάλιζε απρόσκοπτη κίνηση, ευελιξία και άμεση διαφυγή τους από το σημείο της ληστείας.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με τις αφαιρεθείσες μοτοσυκλέτες κυρίως τις απογευματινές - βραδινές ώρες, αναζητώντας υποψήφιους στόχους. Αφού προσέγγιζαν τα καταστήματα, στάθμευαν είτε ακριβώς μπροστά είτε σε κοντινή απόσταση. Εν συνεχεία, ο 43χρονος συνοδηγός αποβιβάζονταν από τη δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγιζε πεζός τον υπάλληλο και με την απειλή όπλου αφαιρούσε τις εισπράξεις από τις ταμειακές μηχανές. Ακολούθως, επιβιβάζονταν εκ νέου στη μοτοσικλέτα, στην οποία τον ανέμενε ο συνεργός του και από κοινού τρέπονταν σε φυγή. Κατά τη διάπραξη των ληστειών, λάμβαναν μέτρα αυτοπροστασίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους είτε με κουκούλες, είτε με κράνη και χρησιμοποιούσαν γάντια.

Ενδεικτικό της εξοικείωσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη διάπραξη ληστειών, τυγχάνει το γεγονός ότι, είχαν προαποφασίσει πως σε περίπτωση αντίστασης του θύματος, θα κλιμακώσουν την ένταση τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους πράξη. Επισημαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα, αδιαφορώντας εάν από τις ενέργειες τους μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Η στάση τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα είτε να έλθουν σε σωματική επαφή – πάλη με τους παθόντες, είτε να πυροβολήσουν με σκοπό τον εκφοβισμό τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις ληστειών με τον παραπάνω τρόπο δράσης που διαπράχθηκαν σε χρονικό διάστημα (38) ημερών σε καταστήματα (περίπτερα, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιείο και φαρμακείο), καθώς και -6- περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών. Στην κατοχή τους και σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι κρότου,

ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ληστειών και

χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε από την τελευταία ληστεία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχο του και

κλεμμένη μοτοσυκλέτα που ομοίως αποδόθηκε στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

