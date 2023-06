Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Έντονα αναμένονται τα φαινόμενα του καιρού την Κυριακή. Ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα επηρεαστούν.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας την Κυριακή, με έντονα φαινόμενα αστάθειας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης), η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), η Εύβοια καθώς και η κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει τους 26 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά και βόρεια του νομού καθώς και στην πόλη της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά στη Μακεδονία και γρήγορα και στη Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι - απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησο θα είναι ισχυρά, με εξασθένηση από νωρίς το βράδυ. Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες στο Ιόνιο και την Κρήτη όπου το μεσημέρι - απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 26 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς.

