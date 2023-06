Οικονομία

Κεράσια: Πόσο τα πωλούν οι παραγωγοί (βίντεο)

Παραγωγός κερασιών μιλά για τη σοδειά που καταστράφηκε, τις αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν και τις τιμές των κερασιών.

Για τα προβλήματα που προκάλεσε η ακραία για την εποχή κακοκαιρία, αλλά και για την τιμή των κερασιών μίλησε η παραγωγός, Παρθένα Αδαμίδου στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» στον ΑΝΤ1.

Σημείωσε ότι, στη δική της περίπτωση, που η κακοκαιρία «βρήκε» τα πρώιμα κεράσια της όταν ήταν ακόμα πολύ μικρά, καταστράφηκε ολοσχερώς μία ολόκληρη ποικιλία.

Εξήγησε πως δεν είναι κάτι τόσο απλό, το να καταστραφεί μία ποικιλία και σημειώνοντας πως στην περίπτωση παράτασης της κακοκαιρίας, ενέχεται ο κίνδυνος να καταστραφεί κι άλλη ποικιλία κερασιών. Ο λόγος είναι ότι, τα κεράσια για να φτάσουν στο επίπεδο της σοδειάς, χρειάζονται λιπάσματα και φάρμακα, για τα οποία ο παραγωγός έχει χρεωθεί σε γεωπόνους και εφόσον δεν πωλούνται, δεν μπορούν και να αποπληρωθούν.

Παρά το γεγονός ότι, θα έπρεπε να έχει πάει γεωπόνος του ΕΛΓΑ για να εξετάσει το μέγεθος των καταστροφών και να δοθούν αποζημιώσεις, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Πέλλα.

«Όταν έρθει δεν θα βρει τίποτα», είπε, διευκρινίζοντας ότι, τα χτυπημένα από την κακοκαιρία κεράσια επιβάλλεται να κοπούν και να πεταχτούν, γιατί προκαλούν πρόβλημα στο δέντρο.

Την ίδια ώρα, όσο δεν δίνονται οι αποζημιώσεις, μεγαλώνουν τα χρέη των παραγωγών.

Η παραγωγός από τη Σκύδρα Πέλλας μίλησε και για τις τιμές των κερασιών, που φτάνουν μέχρι και τα 15 ευρώ στην αγορά, ξεκαθαρίζοντας πως από τους παραγωγούς «φεύγουν» 2 με 2,5 ευρώ. Ιδιαίτερο κέρδος δεν έχουν ούτε οι πωλητές, παρά μόνο οι ενδιάμεσοι.

Σε ερώτηση για το πώς θα γινόταν να διαθέτουν οι ίδιοι οι παραγωγοί τα κεράσια τους, η κ.Αδαμίδου απάντησε πως αυτό θα ήταν εφικτό μόνο μέσω συνεταιρισμών, που για να γίνουν θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.

