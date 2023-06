Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου.

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η δόνηση είχε επίκεντρο τα 9χλμ ανατολικά του Βαθέος και το εστιακό βάθος της 14,7 χλμ.

Από το σεισμό δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

