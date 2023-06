Κοινωνία

Εξάρχεια – Ζωγράφου: Μπαράζ επιθέσεων με μολότοφ κατά αστυνομικών

Δεκάδες μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, αλλά και διερχόμενης ομάδας δράσης.

Εικόνα αρχείου

Επιθέσεις με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις δίπλα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Διδότου στα Εξάρχεια, στην συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Κωλέττη καθώς και έξω από την φοιτητική εστία στου Ζωγράφου πραγματοποίησαν τα ξημερώματα ομάδες ατόμων.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 20 με 25 άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Διδότου.

Στις 00.35, 40 άτομα πέταξαν 40 μολότοφ σε αστυνομικούς στην Εμμανουήλ Μπενάκη στην συμβολή της με την Κωλέττη ενώ στις 02.05 ομάδα ατόμων πέταξε μολότοφ σε διερχομένη ομάδα δράσης.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημίες. Προήχθησαν δυο άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελευθέρα.

