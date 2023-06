Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή (εικόνες)

Ένας 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε.

Ένας19χρονος από την Κυπαρισσία έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου λίγο μετά τις πέντε, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Θολού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 19χρονος επέστρεφε προς την Κυπαρισσία από την περιοχή της Ζαχάρως όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε τον έλεγχο του δικύκλου που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω στις μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου.

Ο 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.

Πηγή: ilialive.gr

