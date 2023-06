Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα κάνει λόγο για τεράστιες ουκρανικές απώλειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο, μέσα σε μια μέρα εξουδετερώθηκαν 300 στρατιώτες και 9 άρματα μάχης κατά τη διάρκεια της ουκρανικής αντεπίθεσης.

-

Ο ρωσικός στρατός απώθησε ουκρανικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να προελάσουν στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντανιέτσκ καταφέρνοντάς τους βαριές απώλειες, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Οι συνολικές απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων στις προαναφερθείσες περιοχές μέσα σε μια μέρα έφθασαν ως και τους 300 στρατιώτες, τα 9 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 4 Leopard, και τα 11 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 4 αμερικανικών Bradley», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ιγκόρ Κονασένκοφ, προσθέτοντας πως καταστράφηκε επίσης αυτοκινούμενο πυροβόλο CAESAr.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, που έχουν αρχίσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή τους, προσπάθησαν να προελάσουν κοντά στην πόλη Ορνίχιβ και στα σύνορα των περιφερειών Ζαπορίζια και Ντανιέτσκ, νότια του χωριού Βελίκα Νοβοσίλκα, πρόσθεσε.

«Όλες οι επιθέσεις του εχθρού απωθήθηκαν», πρόσθεσε διαβεβαιώνοντας πως χτυπήθηκαν από το ρωσικό πυροβολικό δυο ουκρανικοί σχηματισμοί.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση κατηγορούν συχνά το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πως υπερβάλλει για τις ουκρανικές απώλειες και υποβαθμίζει τις ρωσικές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη