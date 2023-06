Κοινωνία

Πανελλαδικές: Αυλαία για τα γενικά μαθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώνονται αυτήν την εβδομάδα οι εξετάσεις τα γενικά μαθήματα κι αρχίζουν στα ειδικά. Κλείνουν τα σχολεία.

-

Το τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων προσανατολισμού και ειδικότητας, καθώς επίσης και τη λήξη εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια και τη λήξη μαθημάτων για νηπιαγωγεία και δημοτικά, σηματοδοτεί η εβδομάδα που έρχεται.

Ειδικότερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, η αυριανή ημέρα, Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, είναι η τελευταία ημέρα εξετάσεων. Θα εξεταστούν στην Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έχουν μπροστά τους άλλες τρεις ημέρες Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αρχικά την Τρίτη 13 Ιουνίου, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 15 Ιουνίου, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Την Παρασκευή 16 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας με την εξέταση των εξής μαθημάτων: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Στη συνέχεια, τα Ειδικά Μαθήματα

Τη σκυτάλη των Πανελλαδικών θα έχουν από τις 17 έως και τις 29 Ιουνίου οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων. Αυτή την εβδομάδα, στις 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών.

Προς τα τέλη Ιουνίου οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βαθμολογίες των μαθημάτων (πλην των ειδικών μαθημάτων), αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους (και αργότερα, τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται) μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους (SMS).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διπλού, παράλληλου Μηχανογραφικού και για τα Δημόσια ΙΕΚ. Αυτό που θα αλλάξει φέτος, είναι ότι η υποβολή δεν θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αλλά σε μία, καθώς με βάση τα στοιχεία των περασμένων ετών, ένα πολύ υψηλό ποσοστό των υποψηφίων (93% για το 2022) εισήχθη στις σχολές των 10 πρώτων επιλογών του από την πρώτη φάση.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών (των βάσεων εισαγωγής δηλαδή), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να γίνει στο τέλος του Ιουλίου.

Τέλος εξετάσεων σε γυμνάσια - λύκεια, λήξη μαθημάτων σε νηπιαγωγεία - δημοτικά

Η 15η Ιουνίου σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, την ερχόμενη Παρασκευή θα ακουστεί το τελευταίο κουδούνι για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών και παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες των γυμνασίων και της Α' και Β' λυκείου θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα κάνει λόγο για τεράστιες ουκρανικές απώλειες

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη