Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας δέχεται βρώμικη κι ανήθικη επίθεση

Πως σχολίασε το δίλλημα Μητσοτάκη «αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες» και η σκληρή κριτική που άσκησε στο ΚΚΕ.

Για «ανήθικη» όσο και «βρώμικη» επίθεση εις βάρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο η επικεφαλής της, Ζωή Κωσταντοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Είναι, εξάλλου, ερευνητέο, εάν η επίθεση αυτή είναι εκ των έσω, υποστήριξε ακόμη.

Ταυτοχρόνως, υπογράμμισε τη δική της ευθύνη για συγκροτημένη Κοινοβουλευτική Ομάδα, η οποία θα υπερασπίζεται τους πολίτες και δεν θα είναι απούσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ανέφερε δε, πως ήταν εξ αρχής γνωστό στους υποψηφίους το δικαίωμά της να καθορίσει τη σύνθεση των ψηφοδελτίων και ουδείς εξέφρασε αντιρρήσεις.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε, όμως, και για επίθεση με προσωπικά χαρακτηριστικά, φέρνοντας το παράδειγμα του Διαμαντή Καραναστάση, ηθοποιού και συντρόφου της, που είναι εκείνος που πήρε στην πλάτη του την Α' Αθήνας, όπως σημείωσε. Επιπλέον, κάλεσε τους πολίτες να σκεφθούν γιατί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας βάλλεται πριν καν αυτή συγκροτηθεί. Ενώ ζήτησε να αναλογισθούν τι θα γινόταν, μετά, στη Βουλή, με τα πρόσωπα που με τόση ευκαιρία καταγγέλλουν τώρα την Πλεύση Ελευθερίας.

Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κληθείσα να πάρει θέση στο δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι το δίλημμα είναι, τι αντιπολίτευση θα έχει ο ελληνικός λαός. Είναι εκλογές για αντιπολίτευση, προσέθεσε.

Άσκησε, εκ νέου, κριτική στο ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι είναι 49 χρόνια στη Βουλή και έχει δώσει δείγματα γραφής. Με άλλα λόγια, συμπλήρωσε, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ περισσότερα, και θύμισε πως η ίδια ήταν μόλις έξι μήνες στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική δράση της Πλεύσης Ελευθερίας, δεσμεύτηκε ότι θα αναληφθούν, πολύ γρήγορα μάλιστα, πρωτοβουλίες για το κοινωνικό κράτος δικαίου.

