Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο Τσίπρας ήξερε ότι το τουρκικό προξενείο έκανε εκστρατεία υπέρ 2 υποψηφίων του

Ο Πρόεδρος της ΝΔ ζήτησε «μία ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία επειδή πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούν να υλοποιούνται οι μεγάλες αλλαγές».

«Το στοίχημα των εκλογών είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι οι κάλπες είναι και πάλι άδειες. Ξεκινάμε από το μηδέν αλλά δεν είμαστε σε πολιτικό κενό. Οι πολίτες στις εκλογές της 21ης Μαΐου έστειλαν ορισμένα πολύ σαφή μηνύματα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το αποτέλεσμα δεν με αιφνιδίασε αλλά το εύρος της νίκης και το ποσοστό της ΝΔ με υποχρεώνει να είμαι ακόμη πιο τολμηρός στις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και πολίτες που δεν μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και να αυξήσουμε κι άλλο το ποσοστό μας» τόνισε, ζητώντας «μία ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία επειδή πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούν να υλοποιούνται οι μεγάλες αλλαγές».

Η φαντασίωση της απλής αναλογικής κάηκε στην κάλπη της 21ης Μαΐου, είπε ο πρόεδρος της ΝΔ και αναφερόμενος στις εκλογές του Ιουνίου είπε ότι «Ψηφίζεις ΝΔ ψηφίζεις κυβέρνηση». Για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι είναι ένα κόμμα που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να έχει τα πρωτεία στην αντιπολίτευση αλλά στις εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση.

«Η πορεία ανάπτυξης θα συνεχιστεί, θα εξακολουθούμε να μειώνουμε τους φόρους, θα επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης».

«Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τόσο πιο σκληρά πρέπει να δουλέψω. Αυτό είναι ένα ποσοστό ευθύνης. Τόσο μεγαλύτερη η υποχρέωσή μας τα πόδια μας να πατάνε γερά στη γη» υπογράμμισε, για να συμπληρώσει ότι παντοδύναμος είναι μόνο ο λαός. Είμαστε πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο αποφασισμένοι και οι πολίτες μπορούν να μας έχουν εμπιστοσύνη ότι θα υλοποιήσουμε όλα όσα λέμε. Δεν θα δεχθώ καμία συμπεριφορά αλαζονείας. Μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά τους βουλευτές μας.

«Η Ορθοδοξία ενώνει, η πίστη ενώνει αλλά δεν μπλέκουμε την πίστη με την πολιτική» σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, «δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν κομματίδια που το εκμεταλλεύονται. Σεβόμαστε τους διακριτούς ρόλους της Εκκλησίας και το αποδείξαμε στο διάστημα της διακυβέρνησής μας αλλά δεν προσβλέπουμε σε βοήθεια από την Εκκλησία. Είμαστε πατριώτες της πράξης και όχι πατριώτες του γλυκού νερού».

Προανήγγειλε ότι αλλαγές στο Σύνταγμα θα δρομολογηθούν από το 2025. «Θα επιδιώξουμε ευρύτερες συναινέσεις και όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους όπως το να καταργηθεί το μονοπώλιο του κράτους στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Για όσα γίνονται στη Ροδόπη είπε ότι η Θράκη είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, στην οποία υπάρχει και μια οικογενειακή ιστορία γιατί ο πατέρας μου έκανε πράξη την ισονομία και την ισοπολιτεία.

Η μουσουλμανική μειονότητα μπορεί κάλλιστα να εργαλειοποιηθεί και σε αυτές τις εκλογές έγιναν τέτοιες κινήσεις που αντιβαίνουν στην ενσωμάτωση της μουσουλμανικής μειονότητας στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό, ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά ότι το τουρκικό προξενείο έκανε εκστρατεία υπέρ δύο υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά επέλεξε να κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που του συστάθηκε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να δεχθώ άλλο την εργαλειοποίηση της μειονότητας από την Τουρκία και αυτές οι πρακτικές μιας τόσο σκληρής παρέμβασης πρέπει να τελειώσουν αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των κομμάτων. Αυτό που τώρα πρέπει να γίνει είναι να βγουν οι δύο υποψήφιοι και να πουν ότι εκπροσωπούν τη «μουσουλμανική μειονότητα».

Δημιουργείται Υπουργείο Οικογένειας

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα σπάσει το υπουργείο Εργασίας στα δύο και το κομμάτι που θα αφορά την οικογένεια θα είναι αυτοτελές και θα ασχολείται με ό,τι έχει να κάνει με την οικογενειακή και προνοιακή πολιτική.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη θα είναι το υπουργείο πυλώνας για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Αυτό θα συνδυαστεί με μια σειρά κινήτρων για την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με ειδικά προγράμματα και διάθεση κονδυλίων για τη στήριξη συγκεκριμένων πολιτικών για τις οικογένειες και προώθηση της ισότητας στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί τόνισε επίσης ο πρόεδρος της ΝΔ καθώς και ότι αν εκλεγεί το πρώτο ταξίδι που θα κάνει θα είναι στην Κύπρο.

«Εμείς είμαστε Δύση και επειδή δεν είμαστε πια το αποπαίδι της Ευρώπης αυτό μας δίνει δύναμη να προωθούμε καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα του 2023 είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2019» τόνισε.

Όχι μόνο δεν θα αυξήσουμε αλλά θα μειώσουμε φόρους

Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αλλά αναγνωρίζουμε ότι τα επιδόματα δεν είναι λύση, σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά θετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει και επεσήμανε πως είναι σημαντικό να έχουμε καλύτερους μισθούς, οι οποίοι έχουν βελτιωθεί αν και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φθάσουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Από την άλλη δεν πρέπει να υπονομεύσουμε και τη σταθερότητα των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Όχι μόνο δεν θα αυξήσουμε αλλά και θα μειώσουμε φόρους. Αύξηση του αφορολόγητου, κανένας νέος φόρος, σταδιακή μείωση και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος κάτι που όμως πρέπει να συνδυαστεί με την καλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Το οικονομικό επιτελείο απέδειξε την προηγούμενη τετραετία ότι εκπλήσσει προς το καλύτερο».

Η ανανέωση είναι μια διαρκής διαδικασία

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα ψηφιστεί νόμος που θα καθιστά υποχρεωτική την κατάθεση των προγραμμάτων των κομμάτων με την κοστολόγησή τους.

Για όσους προεκλογικά «ράβουν κοστούμια» είπε ότι υπάρχουν πολλοί γάμοι και βαφτίσεις το καλοκαίρι οπότε θα τους φανούν χρήσιμα.

Τόνισε ότι θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και συνεχίζει τις περιοδείες σε πολύ έντονους ρυθμούς. Αύριο ο πρόεδρος της ΝΔ θα πάει σε Αρκιούς, Λειψούς, Λέρο και Πάτμο.

«Η ανανέωση είναι μια διαρκής διαδικασία», απάντησε κλείνοντας σε ερώτηση για την ανάδειξη νέων στελεχών στο κόμμα του.

ΣΥΡΙΖΑ: Φθηνά προεκλογικά παιχνίδια Μητσοτάκη με τη μουσουλμανική

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής: Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να παίζει φτηνά προεκλογικά παιχνίδια με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά στην προεκλογική αρένα ακόμη και την ΕΥΠ. Δεν μας κάνει εντύπωση.

Ήταν ο Πρωθυπουργός που έβαλε την ΕΥΠ να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν θα την έβαζε να του φτιάξει ένα βολικό προεκλογικό αφήγημα; Αυτός ο δρόμος όμως είναι εθνικά επιζήμιος και ολισθηρός. Όποιος τον επιλέγει αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη.

Και μια υπενθύμιση: Η αδελφή του κ. Μητσοτάκη, κα Ντόρα Μπακογιάννη, που σήμερα εκβιάζει ωμά τους μειονοτικούς ότι δεν θα περάσουν καλά αν δεν ψηφίσουν ΝΔ, το 2012 κατήλθε στις εκλογές με δικό της κόμμα. Έλαβε πανελλαδικά 2,56% αλλά στη Ροδόπη 18%. Ήταν άραγε η εκλεκτή του τουρκικού προξενείου; Είχε κάνει κάποια συναλλαγή με τον Ερντογάν; Διέπραξε κάποια προδοσία απέναντι στο έθνος; Ντροπή!

