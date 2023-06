Πολιτική

Νίκος Χατζηνικολάου: Πέθανε ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου εξελέγη βουλευτής 8 φορές, ενώ διετέλεσε υπουργός Μακεδονίας - Θράκης και αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας.

-

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε γνωστή με ανάρτηση του στα social media, την είδηση του θανάτου του πατέρα του, Παναγιώτη Χατζηνικολάου, σε ηλικία 91 ετών.

«Πατέρα μου αγαπημένε σε αποχαιρετώ με τεράστια συγκίνηση! Με μεγάλη στενοχώρια! Σε αγαπάω με όλη μου την καρδιά! Σε ευχαριστώ για όλα!» έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στον δημόσιο αποχαιρετισμό στον πατέρα του.

Πατέρα μου αγαπημένε σε αποχαιρετώ με τεράστια συγκίνηση! Με μεγάλη στενοχώρια! Σε αγαπάω με όλη μου την καρδιά! Σε ευχαριστώ για όλα! pic.twitter.com/8Llgf3QmrH — Nikos Chatzinikolaou (@NChatzinikolaou) June 11, 2023

Ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου γεννήθηκε στην Ορεστιάδα το 1932. Σπούδασε οδοντιατρική. Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963 εξελέγη βουλευτής Έβρου με την ΕΡΕ.

Στη μεταπολίτευση, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για επτά συνεχόμενες θητείες (1974, 1977, 1981, 1985, 1989, 1990, 1993). Ήταν υπουργός Μακεδονίας και Θράκης από τις 2 Ιουλίου 1989 έως τις 12 Οκτωβρίου 1989 και από τις 8 Αυγούστου 1991 έως τις 13 Οκτωβρίου 1993. Από τις 12 Απριλίου 1990 έως τις 8 Αυγούστου 1991 ήταν αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας.

Την παραμονή των εκλογών της 22ας Σεπτεμβρίου 1996 αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική.

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Παναγιώτη Χατζηνικολάου, εξέφρασε και ο Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη