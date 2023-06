Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τιμωρία έδρας για τα επεισόδια με Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

Μετά τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα όσα έγιναν, αυτή τη φορά, στο 2ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League.

Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 3.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τα γεγονότα πριν από το 2ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό, την οποία θα εκτίσει στο πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν 2023/24.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή:

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ):

για δυσφημιστικά επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και β) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (προπηλακισμός προπονητή, χρήση λέιζερ), χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διεξήχθη στις 8-6-2023.

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) των λοιπών κατηγοριών για τον ως άνω αγώνα.

Όπως είναι γνωστό ο Ολυμπιακός έχει επίσης τιμωρηθεί με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ πριν το 1ο παιχνίδι των τελικών, ποινή που εκτίσει αν η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι, εκτός κι αν δικαιωθούν οι «ερυθρόλευκοι» στην προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ.

