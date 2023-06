Παράξενα

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Τραγικό τέλος για μία γυναίκα που είχε βρεθεί στην Ήπειρο, για να παρακολουθήσει πολιτιστικό φεστιβάλ.

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα από τη Σουηδία, όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Κόνιτσας.

Η 59χρονη είχε ταξιδέψει με το πολυμορφικό της αυτοκίνητο από τη Θεσσαλόνικη, όπου μένει με τον Έλληνα σύζυγό της, για την Κόνιτσα, όπου πραγματοποιείται τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ.

Ο σύζυγός της δεν την έβρισκε από το Σάββατο και ειδοποίησε τις Αρχές, με τους αστυνομικούς από την πόλη της Κόνιτσας να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής νεκρή έξω από το αυτοκίνητό της, στην περιοχή Πάδες.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προκύπτει κάποια ένδειξη εγκληματικής ενέργειας .Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της άτυχης 59χρονης ενώ βρισκόταν έξω από αυτό, καθώς στο σημείο που εντοπίστηκε υπήρχε κατωφέρεια και η ίδια στην προσπάθειά της να το σταματήσει καταπλακώθηκε από αυτό και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος ερευνά ηΑστυνομία στην Κόνιτσα ενώ περισσότερες απαντήσεις για το θάνατο της 59χρονης θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στο ΠΓΝΙ.

