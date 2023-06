Πολιτική

Εκλογές: Κάθε ψήφος στα μικρά κόμματα, εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία

Σε εκδήλωση εργαζομένων μίλησε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

-

Την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και την αποκατάσταση της εργασιακής κανονικότητας αλλά και για τη θωράκιση του εισοδήματος των εργαζομένων υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, και κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν να αποτραπεί η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και η επέλαση αντιλαϊκών πολιτικών που πλήττουν τα συμφέροντά τους και το δημόσιο συμφέρον, να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση σε εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα «Μιχ. Κακογιάννης», υποστήριξε ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εναλλακτικό σχέδιο και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη και να βάλει φραγμό στα σχέδια τους να υποβαθμίσουν την ανθρώπινη ζωή.

Ανέφερε ο κ. Τσίπρας: «Κάθε ψήφος, στα μικρότερα κόμματα και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά είναι ψήφος που ενισχύει και εξυπηρετεί τη ΝΔ και την επιθυμία της την επόμενη ημέρα να είναι ανεξέλεγκτη, να μην έχει αντίπαλο. Αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. Ο κατακερματισμός της αντιδεξιάς επιλογής σε μικρότερα κόμματα. Οπουδήποτε άλλου εκτός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για να μη διακινδυνεύσει να χάσει τις εκλογές και για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο την επόμενη μέρα. Οι προοδευτικοί πολίτες πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία αυτού του διλήμματος».

«Αγωνιζόμαστε για νικηφόρο αποτέλεσμα»

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή των συσχετισμών που προέκυψαν στην κάλπη της 21ης Μαΐου και τόνισε: « Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πυροτέχνημα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας ούτε συμπλήρωμα. Είναι κόμμα εξουσίας». Κάνοντας σύντομη αναδρομή είπε ότι η άνοδός του δεν προέκυψε από κάποια εκλογική συγκυρία, οφείλεται στο ότι αγωνιζόταν και αγωνίζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. «Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τον συσχετισμό που προέκυψε στις 21 του Μάη, για να νικήσουμε γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον της κοινωνίας, θα αγωνιστούμε γιατί είναι κρίσιμο την επόμενη μέρα να υπάρχει αντίπαλος που θα κοιτά στα μάτια την ΝΔ του κ. Μητσοτάκη και θα αντισταθεί στη νεοφιλελεύθερη επέλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο αγώνας μας είναι για τους μη προνομιούχους»

Σημείωσε ότι έχει συναίσθηση των δυσκολιών και πρόσθεσε: «Σήμερα, έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη δύσκολο αγώνα. Θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε όπως ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Μέχρι την τελευταία ψήφο, και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν κλείσει η κάλπη. Γιατί γνωρίζουμε και τώρα ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι για το κομματικό μας συμφέρον. Είναι για τη κοινωνία. Για τα λαϊκά στρώματα. Για τους μη προνομιούχους, που έχουν ανάγκη να έχουν στήριγμα ισχυρό απέναντι στην επέλαση αντιλαϊκών πολιτικών».

Απηύθυνε έκκληση στους προοδευτικούς πολίτες: «Όποιος λοιπόν προοδευτικός πολίτης δεν θέλει να δει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα της ΝΔ. Οποίος εργαζόμενος δεν θέλει να δει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που απαξιώνουν την μισθωτή εργασία, να επιβάλλονται ακόμη και στο Σύνταγμα της χώρας. Όποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίζει περίθαλψη σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και σπουδές για τα παιδιά του στα κολέγια, και έχει ανάγκη την δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, πρέπει να ξέρει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ουσιαστικά δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει στα μάτια τη ΝΔ, που εγγυάται τη δημοκρατία και τον δημοκρατικό έλεγχο απέναντι στην παντοδυναμία της ΝΔ».

Αφού σημείωσε ότι ο κόσμος της εργασίας έχει δεχθεί επίθεση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση θα αγωνιστούμε για να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη Δεξιά που επιθυμεί την επόμενη ημέρα χωρίς αντίπαλο να λεηλατήσει κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Να επιβάλει μια πολιτική που δε λογαριάζει τον άνθρωπο αλλά μονάχα τα κέρδη».

«Θέλουν ιδιωτικοποίηση της υγείας»

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στα θέματα υγείας λέγοντας: «Βλέπουμε αυτές τις μέρες -με τραγικό πάλι τρόπο- τις συνέπειες από τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας» και πρόσθεσε: «Η διάλυση της δημόσιας υγείας πλήττει τον κόσμο της δουλειάς, τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, τους πολίτες που πληρώνουν για χρόνια φόρους και την κρίσιμη στιγμή είναι μόνοι τους». Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κρυφή ατζέντα που αποκαλύφθηκε από τις δηλώσεις του Σπύρου Πνευματικού και που προβλέπει εκχώρηση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικά νοσοκομεία και γενικότερα μια ημι-δημόσια υγεία που θα ευνοεί όσους έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και περιφρονεί ακόμη και το δικαίωμα στη ζωή.

«Η ΝΔ ακολουθεί τακτική Τραμπ»

Αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας και της φορολογίας και τα συνέδεσε με την κυβερνητική προπαγάνδα την οποία παρομοίασε με τις μεθόδους Τραμπ, τις μεθόδους των ρεπουμπλικανών στην Αμερική. Είπε χαρακτηριστικά: «Κάνουν το μαύρο άσπρο, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ψέμα σαν μεγαλύτερη αλήθεια, με την βοήθεια των ΜΜΕ που τους στηρίζουν. Συνεχίζουν την αδιανόητη προπαγάνδα ότι η μείωση των έμμεσων φόρων ευνοεί τους πλούσιους. Λένε ότι δεν έχουν επιβάλει φόρους όταν έχουν εισπράξει 6 δισ. ευρώ περισσότερους έμμεσους φόρους. Η αναλογία έμμεσων άμεσων φόρων είναι 60-40, κάτι που συμβαίνει μόνο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η αναλογία αυτή είναι για να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες επιδοτήσεις που καταλήγουν στις τσέπες των καρτέλ, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας των διυλιστηρίων».

«Ντροπή για τη χώρα τα εργατικά δυστυχήματα»

Ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε την κυβερνητική του τετραετία και υπογράμμισε ότι ακόμη και στις δύσκολες μνημονιακές συνθήκες η κυβέρνησή του έκανε αγώνα για τα εργασιακά δικαιώματα «με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κατάργηση του υποκατώτατου, με την ανασυγκρότηση και ουσιαστική λειτουργία του ΣΕΠΕ, με την καινοτόμα νομοθεσία για τους μέχρι χτες αόρατους εργαζόμενους με την καθημερινή υπεράσπιση της 8ωρης εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων». Αντιστικτικά πρόσθεσε ότι «δεν είναι ασφαλώς τυχαίο, ότι από εκεί ξεκίνησε η συστηματική προσπάθεια της ΝΔ να ξηλώσει το κοινωνικό κράτος με τον αντεργατικό νόμο του κ. Χατζηδάκη. Έναν νόμο που πέρα από τις όποιες επιμέρους ρυθμίσεις, είχε στο επίκεντρό του μία στρατηγική επιλογή: Να μετατρέψει την εργασία από δικαίωμα σε προνόμιο, να καταστήσει τη σχέση μεταξύ εργοδοσίας και εργαζόμενου σε ατομική υπόθεση, να ανατινάξει το θεμέλιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας- την 8ωρη εργασία». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «είναι ντροπή ότι κάθε μέρα που περνάει, καταγράφονται εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πενήντα επτά θάνατοι το 2023 με πιο πρόσφατο το θάνατο ενός εργάτη στη ζώνη στο Πέραμα. Εκεί οδηγεί η απαξίωση των συνδικάτων, η ενθάρρυνση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών. ‘Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές' είπε η γενναία σύζυγός του σε ένα συγκλονιστικό μήνυμα: ‘Έλεος. Φτάνει!».

«Μεγάλο "ευχαριστώ" στους συνδικαλιστές»

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε το ρόλο των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών: «Κανείς και καμία δεν μπορεί να ξεχάσει τη μορφή του κ. Καραμανλή που μέσα στη Βουλή με το γνώριμο αλαζονικό ύφος της νέας Δεξιάς, απαξίωνε τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των σωματείων τους για την κατάσταση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Μέσα σε εκείνη την εθνική καταστροφή, ήταν η φωνή των εργαζομένων και των σωματείων τους που από την πρώτη στιγμή έσπασαν την κυβερνητική απόπειρα της συγκάλυψης και του αποπροσανατολισμού. Η ελληνική κοινωνία οφείλει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους συνδικαλιστές που δεν δίστασαν να αναμετρηθούν με τους μηχανισμούς του ψεύδους και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μην ξεχαστεί τίποτα, για ασφαλείς και δημόσιες συγκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού μας».

«Στις 25 Ιούνη βάζουμε φραγμό στα σχέδιά τους»

Έκλεισε γενικεύοντας και διαβεβαιώνοντας τους εργαζομένους: «Στις 25 Ιουνίου βάζουμε φραγμό στα σχέδιά τους. Ανατρέπουμε το συσχετισμό. Δηλώνουμε ότι ανεξάρτητα από το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βάζει τα εργατικά δικαιώματα μπροστά: για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία. Για να μην υπάρξει άλλο μεροκάματο του τρόμου. Για υψηλότερους μισθούς και σταθερές σχέσεις εργασίας. Για δυνατά συνδικάτα στο πλευρό της κοινωνίας. Για δουλειά με δικαιώματα. Για το δικαίωμα στη δουλειά. Για μια ζωή που αξίζει. Για μια δίκαιη κοινωνία για όλες και όλους».

