Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: Οχιά δάγκωσε άντρα – μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας εκτελούσε εργασίες όταν δέχθηκε το δάγκωμα του φιδιού

-

Μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή ηλικιωμένου, από χωριό του Αγρινίου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, μετά από δάγκωμα οχιάς, έλαβε χώρα την Κυριακή το πρωί.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατά τη διάρκεια εργασιών, ο ηλικιωμένος δέχθηκε το δάγκωμα του φιδιού.

Άμεσα κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στην Πάτρα, για την χορήγηση του αντιοφικού ορού, όπως και έγινε στο νοσοκομείο "Ο Άγιος Ανδρέας".

Οι πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Κυριακή