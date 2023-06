Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Οι ευθύνες για τρίτες κάλπες τον Αύγουστο θα βαρύνουν τον Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επέρριψε την ευθύνη για ενδεχόμενες τρίτες εκλογές τον Αύγουστο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει μεταξύ άλλων: «Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά με εκπλήσσει με τους εκβιασμούς που επιστρατεύει. Ουσιαστικά λέει στον ελληνικό λαό: "Ψηφίστε με για να μη σας χαλάσω τις διακοπές του Αυγούστου". Θα ήθελα όμως να θυμίσω τι έλεγε ο ίδιος. Προχθές σε τηλεοπτική του συνέντευξη σημείωσε ότι "θα μπορούσαμε δυνητικά να συγκυβερνήσουμε". Στις 14 Μαΐου όμως είχε δηλώσει ότι με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει να πει τίποτα, γιατί είμαστε αντιμεταρρυθμιστική δύναμη. Παλαιότερα χαρακτήριζε το ΠΑΣΟΚ "οι νέοι σοσιαλ-Καμμένοι". Αν ο κ. Μητσοτάκης σύρει τη χώρα σε τρίτες κάλπες, θα είναι δική του επιλογή».

Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει πως «με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση, διότι αποδομεί το κοινωνικό κράτος, υπηρετεί φορολογικά και αναπτυξιακά 1.000 οικογένειες, και έχει προσβάλει τους θεσμούς. Είμαστε μια προοδευτική δύναμη και δεν υπάρχει πεδίο σύγκλισης με τη Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το 2019 και ενώ στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές είχαμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, οι πολίτες τού εμπιστεύθηκαν τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως τέσσερα χρόνια μετά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι απέτυχε. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που αύξησε τις ανισότητες, εργαλειοποίησε την ΕΥΠ, ήταν πρωταθλήτρια σε μετακλητούς και απευθείας αναθέσεις, άφησε το ΕΣΥ να καταρρεύσει, αποτέλεσε τον χρυσό χορηγό της», τονίζει σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής».

Ο κ. Ανδρουλάκης προσδιορίζει ως εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Ιουνίου να αποτελέσει την αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα και να σταθεί εμπόδιο στην παντοδυναμία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Η προοδευτική δύναμη με τον προγραμματικό της λόγο και τις ρεαλιστικές της προτάσεις θα σταθεί εμπόδιο στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα είναι κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη», σημειώνει.

Επικρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως παρουσιάζει εσκεμμένα μια ειδυλλιακή εικόνα της οικονομίας, λέγοντας ότι «δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, και επιχειρεί να βγάλει εκτός της δημόσιας προεκλογικής συζήτησης τα πεπραγμένα και τις δεσμεύσεις της. Να κρύψει, με λίγα λόγια, την αναξιοπιστία της και τι έρχεται».

Για τη διαμάχη σχετικά με την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου, στη Ροδόπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε: «Οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης από οποιαδήποτε τρίτη χώρα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας προφανώς πρέπει να αποκρούεται. Είναι εκ προοιμίου απαράδεκτη, προσβάλλει την εθνική μας ανεξαρτησία και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Αυτό είναι για εμάς μια θέση αρχής.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν εκείνο που σήκωσε τις μπάρες στη Θράκη, άνοιξε τον δρόμο της ισότιμης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και διασφάλισε στην πράξη την ισότητα όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Τέτοια ζητήματα, συνεπώς, απαιτείται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και περίσκεψη. Ως προς το τελευταίο, σημειώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε στη Βουλή το νέο πλαίσιο επιλογής των μουφτήδων».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, τέλος, στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η αναγέννηση του ΕΣΥ, μια πραγματική μεταρρύθμιση στην Εκπαίδευση με το Εθνικό Απολυτήριο, η αντιμετώπιση της απειλής του Δημογραφικού, αντιπαραθέτουμε τις προτάσεις μας για τις 150.000 κοινωνικές κατοικίες που θα διατίθενται προς ενοικίαση με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια, η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας με μια ανάπτυξη που θα βασίζεται στο Made in Greece».

«Προτείνουμε την ανακατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης στη βάση ενός Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία και τη διασύνδεση του τουρισμού με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο πρωτογενής, ώστε τα θετικά αποτελέσματα να διαχέονται στο σύνολο της χώρας και της κοινωνίας», κατέληξε.

