Ρέθυμνο: Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες

Τι εξετάζουν οι αρχές σχετικά με τους δύο αιφνίδιους θανάτους στην πόλη του Ρεθύμνου.

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας δύο αιφνίδιων θανάτων που σημειώθηκαν στο Ρέθυμνο μέσα σε λίγες ώρες χτες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη περίπτωση, στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ένας 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από τους οικείους του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο δίνοντας του τις πρώτες βοήθειες όμως ο άτυχος άντρας κατέληξε στη διαδρομή προς το νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σε περιοχή του Μυλοποτάμου, ένας 72χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στη μπανιέρα του σπιτιού του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να επαναφέρουν στην ζωή τον άτυχο άνδρα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Και στις δύο περιπτώσεις η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ περισσότερο φως στα αίτια των θανάτων των δύο αντρών αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

