Αθλητικά

Σαουδική Αραβία - Νεϊμάρ: Η προσφορά “μαμούθ” μετά το… άκυρο του Μέσι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αραβική ομάδα αναζητεί το μεγάλο μπαμ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού

-



Η Αλ Χιλάλ θέλει να ρίξει μια… βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ψάχτηκε για την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι, προσφέροντας του 1,2 δισ. ευρώ για να τον πείσει να μετακομίσει για την επόμενη διετία στην Σαουδική Αραβία αλλά τελικά ο Αργεντινός σούπερ σταρ την απέρριψε, καταλήγοντας στην Ίντερ Μαϊάμι.

Παρόλα αυτά, η ομάδα της Μέσης Ανατολής δεν τα παρατάει και ψάχνεται για να φέρει ένα πολύ μεγάλο όνομα στο μεταγραφικό παζάρι.

Στόχος αυτή τη φορά ένας άλλος σούπερ σταρ, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν παρότι έχει συμβόλαιο μαζί της. Ο λόγος για τον Νεϊμάρ, με τον Βραζιλιάνο να έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή πρόταση και μάλιστα πολύ υψηλή. Διότι αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μένει να δούμε τι σκοπό έχει ο Νεϊμάρ για τη συνέχεια της καριέρας του, αν θέλει δηλαδή να κυνηγήσει τα χρήματα ή θα παραμείνει στην Ευρώπη.

πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Αγρίνιο: Οχιά δάγκωσε άντρα – μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας