Αθλητικά

Super League: Η Κηφισιά ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Super League για πρώτη φορά στην Ιστορία της "σκαρφάλωσε" η ΑΕ Κηφισιάς.

-

Την άνοδό της στη Super League για πρώτη φορά στη σύντομη Ιστορία της (δημιουργήθηκε το 2012 μετά από συγχώνευση του ΑΟ Κηφισιάς με τον Ελπιδοφόρο) πανηγυρίζει η ΑΘλητική Ένωση Κηφισιάς, καθώς, παρά την εντός έδρας ισοπαλία της με την Καλαμάτα (1-1) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου της Super League 2, εξασφάλισε και μαθηματικά την προαγωγή της στην πρώτη κατηγορία, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Λίγκας.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη ανέβηκε στους 65 βαθμούς και, ακόμη κι αν ηττηθεί την επόμενη Κυριακή (18/6) από τον Απόλλωνα Σμύρνης και ισοβαθμήσει με την Καλλιθέα (που νίκησε 2-0 το Αιγάλεω κι ανέβηκε στους 62 βαθμούς), υπερτερεί στην ισοβαθμία (σ.σ. με μία νίκη και μία ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια) κι ως εκ τούτου κέρδισε και τυπικά την προαγωγή της στη Super League.

Η ΑΕ Κηφισιάς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (ο Λαδάς απέκρουσε το πέναλτι του Κουϊρικίδη) και στο τέλος τα... χρειάστηκε για τα καλά. Στο 85΄ η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Αλέξανδρο Αρναρέλλη κι έβαλε «φωτιά» στη μάχη της ανόδου, όμως, τέσσερα λεπτά μετά (89΄), ο Νίκος Βαφέας σημείωσε το γκολ που οδήγησε την ΑΕ Κηφισιάς στην άνοδο.

Την ίδια ώρα η Καλλιθέα νίκησε εύκολα 2-0 το Αιγάλεω με δύο γκολ του Λουκίνα (36΄, 38΄), αλλά η νίκη της δεν είχε πλέον κανένα βαθμολογικό αντίκρυσμα. «Διπλό» που του χάρισε και μαθηματικά την 3η θέση πήρε ο Απόλλων Σμύρνης στην έδρα του ΟΦ Ιεράπετρας (39΄ πέναλτι Μωραΐτης), ενώ ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε 4-2 την Παναχαϊκή (4΄ Σαπουντζής, 6΄ Μπα, 29΄ Μαρίνος, 80΄ Πινακάς - 23΄ Λάρεα, 55΄ Μπουρλάκης) που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της, καθώς θα έχει ρεπό στην τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 29ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Κηφισιά-Καλαμάτα 1-1

Καλλιθέα–Αιγάλεω 2-0

Προοδευτική-Ηλιούπολη 3-2

ΟΦ Ιεράπετρας-Απόλλων Σμύρνης 0-1

ΑΕΚ Β΄–Επισκοπή 0-0

Ολυμπιακός Β΄–Παναχαϊκή 4-2

ΠΑΣΑ Ηρόδοτος-Χανιά 0-3 α.α.

ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022/23 (Β΄ ΟΜΙΛΟΣ – 27 αγώνες)

Κηφισιά ΑΕ 65 Καλλιθέα 62 Απόλλων Σμύρνης 55 Χανιά 48 Καλαμάτα 47 Παναχαϊκή 42 -28αγ. Ηλιούπολη 41 ΟΦ Ιεράπετρας 39 Ολυμπιακός Β’ 34 Αιγάλεω 33 Προοδευτική 28 -Υποβιβάστηκε-- ΑΕΚ Β΄ 26 Επισκοπή 13 -Υποβιβάστηκε-- ΠΑΟ Ρουφ 12 -Υποβιβάστηκε-- Ηρόδοτος -11 -Υποβιβάστηκε--

* Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Β΄ έχουν αφαιρεθεί πέντε (5) βαθμοί κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL2 (22/2/23) για τον αγώνα με την ΠΑΕ Athens Kallithea FC της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2, 2022-2023. Απο την ίδια ομάδα έχουν αφαιρεθεί άλλοι πέντε (5) βαθμοί κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL2 (10/3/23) για τον αγώνα με την ΠΑΕ Κηφισιά ΑΕ της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2, 2022-2023.

*Από την ΠΑΕ ΠΑΣΑ Ηρόδοτος, αφαιρέθηκαν δεκαπέντε (15) βαθμοί, κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, ενώ εν συνεχεία η ομάδα αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα Betsson Super League 2, 2022-2023.

*Αφαιρέθηκαν προσωρινά έξι (6) βαθμοί από την ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Αγρίνιο: Οχιά δάγκωσε άντρα – μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας