“Εδώ Τουρκία”: Η κρίση στην Οικονομία και οι κινήσεις του Ερντογάν (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, μεταφέρουν την καθημερινότητα της διαρκούς υποτίμησης της λίρας και αναλύουν αν και πως μπορεί να υπάρξει διέξοδος.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την σκληρή πραγματικότητα στο μετεκλογικό σκηνικό της Τουρκίας και το μεγάλο αγκάθι του Ταγίπ Ερντογάν, που δεν είναι άλλο από την κρίση στην Οικονομία της χώρας και των συνεπειών της στην ζωή δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, για όσα μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε την Κυριακή, «Τί μπορούσες να αγοράσεις με 200 λίρες το 2009 και τί σήμερα; Μπορεί να σωθεί η οικονομία της Τουρκίας; Ποιες αλλαγές προωθεί ο Ταγίπ Ερντογάν; Ποιες κινήσεις έκανε τη βδομάδα που μας πέρασε;».

