Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2 - 1 (εικόνες)

Σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα διεξήχθη το "ντέρμπι των αιωνίων" στο ΣΕΦ, με το επόμενο ματς στην σειρά των τελικών να είναι καθοριστικό για την ανάδειξη ή μη του πρωταθλητή.

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός ήταν... υποψιασμένος και ενεργοποιώντας την άμυνα του από τη δεύτερη περίοδο δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον Παναθηναϊκό, ανακτώντας το προβάδισμα (2-1) στη σειρά των τελικών της Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 75-52 των «πράσινων» στο ΣΕΦ, στο Game 3 και πλέον έχουν την ευκαιρία την προσεχή Πέμπτη (15/6, 21:15) να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στο ΟΑΚΑ, εκτός εάν οι "πράσινοι" οδηγήσουν την σειρά των τελικών στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι, που εάν προκύψει, θα διεξαχθεί την Κυριακή, στο ΣΕΦ.

Χάρη στην άμυνά του, όπως φαίνεται και από τους 52 πόντους που σημείωσαν οι «πράσινοι» και χάρη στην υπεροχή του στη ρακέτα, με καταλυτικό τον Μουσταφά Φαλ (11π., 5ρ. 3ασ.) ειδικά στην 3η περίοδο. Χωρίς να πιάσουν υψηλή απόδοση επιθετικά και δη στο τρίποντο (7/26), οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν τις βάσεις για την επικράτησή τους στη 2η περίοδο, όταν κράτησαν τους «πράσινους» στους 2 πόντους επί επτά λεπτά! Τα 25/33 δίποντα, πάντως ήταν στατιστικό στοιχείο που έκανε τη διαφορά απέναντι στα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα και τρίποντα των παικτών του Χρήστου Σερέλη. Επιπρόσθετα, οι Πειραιώτες μοίρασαν 21 ασίστ για 12 λάθη (12 ασίστ, 19 λάθη ο Παναθηναϊκός).

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Κώστας Σλούκας, με 14 πόντους, 7 ασίστ, ενώ 11 πόντους πέτυχε και ο Σακίελ ΜακΚίσικ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, υπέστη τράβηγμα στο γαστροκνήμιο και δεν επέστρεψε στο παρκέ μετά το ημίχρονο.

Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν διψήφιοι, οι Γκριγκόνις (13π.) και Λι (11π., 6 ασίστ). Τραυματίστηκε ο Πονίτκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Tην Πέμπτη (15/6, 21:15), η σειρά επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-1 και θα στεφθεί πρωταθλητής σε... εχθρικό έδαφος ή ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει σε 2-2 στέλνοντας τη σειρά σε 5ο και τελευταίο ματς στο ΣΕΦ (Κυριακή, 18/6, αν χρειαστεί).

Ο Γιάννης μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο αφίχθησαν στο ΣΕΦ λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ και πήραν θέση πίσω από την μπασκέτα. Ο “Greek Freak” γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων». Μάλιστα, στο ημίχρονο ο “Giannis” ανέβηκε στα VIP θέλοντας να χαιρετήσει τον Βασίλη Σπανούλη.

Στο ΣΕΦ ήταν και οι Τζος Οπενχάιμερ και Βιν Μπέικερ των Μιλγουόκι Μπακς, που συνοδεύουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 36-28, 57-41, 75-52

Ουόκαπ, Λούντζης, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Φαλ για τον Ολυμπιακό. Λι, Μποχωρίδης, Γκριγκόνις, Αγραβάνης, Παπαγιάννης για τον Παναθηναϊκό.

Με τον Μιχάλη Λούντζη στην πεντάδα... έκπληξη, δίπλα σε Ουόκαπ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε στην πεντάδα ο Ολυμπιακός. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε και τους πρώτους πέντε πόντους των «ερυθρόλευκων», για το 7-0 δια χειρός Βεζένκοφ, ο οποίος αν και με οστικό οίδημα έσφιξε τα δόντια και ξεκίνησε και βασικός. Με τους Λι, Μποχωρίδη, Γκριγκόνις, Αγραβάνη και Παπαγιάννη μπήκαν στο παρκέ οι «πράσινοι». Ο Λι ήταν ο μόνος που έβρισκε τον δρόμο προς το καλάθι μέχρι το 9-4, με τον Παναθηναϊκό να τα βρίσκει δύσκολα απέναντι στη ζώνη των γηπεδούχων. Τα δύο φάουλ του Αγραβάνη πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ υποχρέωσαν τον Σερέλη να ρίξει τον Μαντζούκα στον αγώνα στη θέση του. Ο Σλούκας πέρασε στο παρκέ στη θέση του Λούντζη, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 13-10. Σταδιακά, με χαμηλό τέμπο και με τρίποντα του Πονίτκα (αντί του Γκριγκόνις), οι «πράσινοι» ροκάνισαν τη διαφορά, μειώνοντας στον πόντο, 15-14. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο επέστρεψε από το -7, αλλά προσπέρασε με τρίποντο του Λι (9π.), 18-19, 41’’ πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ δίπλα στον Σλούκα, με Πίτερς στο «4» και τον Μπολομπόι στο «5» ήταν το σχήμα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας με την έναρξη της 2ης περιόδου. Και όπως στο 1ο δεκάλεπτο, έτσι και στο 2ο ο Ολυμπιακός μπήκε με σερί 7-0, χάρη σε 2 βολές του Σλούκα, κάρφωμα του Μπόλομποϊ και τρίποντο του ΜακΚίσικ, 25-19. Γκριγκόνις, Καλαϊτζάκης και Πονίτκα, στο ίδιο διάστημα ήταν άστοχοι για τους φιλοξενούμενους, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει μόλις 2 πόντους (2/2 βολές του Γκουντάιτις 25-21) στα πρώτα επτά λεπτά της 2ης περιόδου! Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ από τους περιφερειακούς του, Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ για το +10, 31-21. Ο Φαλ που είχε 1/4 βολές αξιοποίησε μαγική ασίστ του Σλούκα καρφώνοντας, για το 33-21, ενώ ο ολυμπιακός προσπέρασε και με +15, 36-21. Το τρίποντο του Γκριγκόνις ήταν οι πρώτοι πόντοι των «πρασίνων» από το 3ο λεπτό της 2ης περιόδου, 36-24, ενώ ο ίδιος μείωσε και σε 36-26, με δύο στις δύο βολές, μετά το φάουλ του Φαλ. Στα 26’’ ο Λι μείωσε ακόμη περισσότερο, σε 36-28, (σερί 7-0 των «πρασίνων», το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στα VIP του ΣΕΦ μετέβη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να χαιρετήσει τον Βασίλη Σπανούλη στο ημίχρονο.

Με Λούντζη, Ουόκαπ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Φαλ παρατάχτηκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου. Ο Κώστας Παπανικολάου παρέμεινε εκτός με σφίξιμο στη γάμπα. Ο Παπαγιάννης έφερε τη διαφορά στο -6 (36-30). Η ερυθρόλευκη απάντηση ήταν σερί 8-0, για το 44-30, με τρίποντα από Ουόκαπ και Βεζένκοφ. Ακολούθησε τραυματισμός του Γκριγκόνις, όταν το γόνατό του χτύπησε με το γόνατο του Ουόκαπ, για να καθίσει στον πάγκο ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι Παπαγιάννης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αγραβάνης κράτησαν «ζωντανούς» τους «πράσινους» με σερί 6-0, 44-36. Το +15 (55-40), δεν... άργησε να ξαναρθεί για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Σλούκα να ευστοχεί σε δύο δίποντα και τον Φαλ να ανεβάζει την απόδοσή του, να τροφοδοτείται στη ρακέτα και ν’ ανεβάζει και το σκορ των Πειραιωτών. Ο Φαλ αξιοποίησε την ασίστ του Σλούκα, για το +17 (57-40) με εντυπωσιακό κάρφωμα, φτάνοντας τους 11 πόντους. Ο Μποχωρίδης με μία βολή μετά το φάουλ του Φαλ διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου, 57-41, αφού το τρίποντο του Λι βρήκε σίδερο στην τελευταία επίθεση.

Με τρίποντο του Πίτερς άρχισε το 4ο δεκάλεπτο (60-41), με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να... παίρνουν φωτιά. Ο Λαρεντζάκης έκανε το 62-41, με τον κόσμο να χοροπηδά, να τραγουδά στις κερκίδες. Όμως, η ρίψη κροτίδων δεν άργησε... με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαμογελά με αμηχανία και να λέει προς τους δημοσιογράφους... «ωραία πράγματα». Ακολούθησε ο τραυματισμός του Ματέους Πονίτκα στη μύτη, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια. Ο Μπόλομποϊ στο «5» καθ’ όλη την 4η περίοδο συνέχισε την καλή δουλειά του Φαλ στη ρακέτα και ο Παναθηναϊκός έβλεπε τη διαφορά που τον χώριζε να μεγαλώνει, 70-45 και 73-48 (+25). Ο Γκουντάιτις έκανε το 73-50, ο Σλούκας το 75-50 και ο Γκριγκόνις με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ (75-52).

Διαιτητές: Κορομηλάς-Θεονάς-Καρπάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Λούντζης 9 (1), Φαλ 11, Βεζένκοφ 7 (1), Παπανικολάου 3, Λαρεντζάκης 6, Σλούκας 14 (2), Μπόλομποϊ 4, Πίτερς 3 (1), ΜακΚίσικ 11 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 11 (1), Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης 1, Αγραβάνης 4, Γκριγκόνις 13 (2), Καλαϊτζάκης Π. 4, Ουίλιαμς, Καλαϊτζάκης Γ., Πονίτκα 6, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 7





