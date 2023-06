Life

Κρητικός “πρόγαμος”… σαν ελληνική ταινία (βίντεο)

Το νεαρό ζευγάρι από την Κρήτη, μαζί με φίλους του, ετοίμασε ένα εξαιρετικό pre wedding video, με αναπαράσταση σκηνών από την ταινία “Η νεράιδα και το παλικάρι”.

Αν το κέφι και η φαντασία τους προ γάμου αποτελεί σημάδι για τον έγγαμό τους βίο, τότε φαίνεται πως αυτό το ζευγάρι από την Κρήτη αναμένεται να έχει λαμπρό μέλλον!

Ο λόγος για τον Μανώλη και την Φανή από τα Χανιά, οι οποίοι, όπως γράφει το flashnews.gr, δημιούργησαν ένα φανταστικό pre wedding βίντεο με αναφορά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και συγκεκριμένα σε μία από τις πιο γνωστές και χαρακτηριστικές σκηνές του, από την λατρεμένη ταινία «Η Νεράιδα & το Παλικάρι»!

Υποδυόμενοι τους ρόλους της Αλικης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, η Φανή Γιάνναρη και ο Μανώλης Ραϊσάκης με τη βοήθεια των κουμπάρων και των φίλων τους, δίνουν πραγματικό ρεσιτάλ ερμηνείας.

Έπαιξαν ακόμη:

Οι κουμπάροι: Γιάννης Σπανουδάκης και Αντώνης Παλιμετάκης

Οι φίλοι του ζευγαριού: Άννα Βουτσινά, Γεωργία Δούναβη, Χριστίνα Κακατσάκη, Σταύρος Κήλης, Μιχάλης Ρηγάκης

Τα γυρίσματα έγιναν στον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων

