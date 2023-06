Αυστραλία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Κόσμος

Το λεωφορείο επέστρεφε από γαμήλια γιορτή, όταν ανατράπηκε και έπεσε από ράμπα ανισόπεδου κόμβου

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι ένδεκα να τραυματιστούν στην περιοχή Χάντερ, στη Νέα Νότια Ουαλία, κοντά στην πόλη Γκρέτα, κάπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

Ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις υποχρεωτικές εξετάσεις.

«Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, δέκα άνθρωποι είναι νεκροί. Ένδεκα [τραυματίες] διακομίστηκαν σε νοσοκομείο οδικώς και με ελικόπτερο, [άλλοι] 18 επιβάτες είναι σώοι», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός.

Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, το λεωφορείο επέστρεφε από γαμήλια γιορτή. Εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και έπεσε από ράμπα ανισόπεδου κόμβου περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα [τοπική ώρα· χθες Κυριακή περίπου μισή ώρα πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδας.

